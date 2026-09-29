Sau HCV đôi nữ, cầu mây 4 người Việt Nam đại chiến Thái Lan tại ASIAD 20

Đòi lại món nợ King's Cup

Sau khi giành HCV đôi nữ, thử thách sẽ lại tiếp tục đến với HLV Trần Thị Vui và các cô gái Việt Nam khi chúng ta bước ngay vào tham dự nội dung 4 người vào ngày mai 30.9. Nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn vì Việt Nam sẽ phải bảo vệ tấm HCV đã giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Theo kết quả bốc thăm chính thức của ASIAD 20, Việt Nam nằm ở bảng A nội dung nữ 4 người cùng Thái Lan, Philippines và Ấn Độ. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Lào và chủ nhà Nhật Bản. Cụ thể ở vòng bảng sau trận gặp Ấn Độ lúc 7 giờ sáng mai, ở lượt thứ hai, Việt Nam gặp Thái Lan lúc 15 giờ. Trận thứ 3 gặp Philippines lúc 12 giờ ngày 1.10. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

HLV Trần Thị Vui (trái) và Hoàng Thái Xuân bước vào thử thách cam go hơn Ảnh: Độc Lập

Kỳ vọng đội 4 người sẽ lại có cảm xúc chiến thắng như đội đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó thử thách lớn nhất cũng là đối thủ quen thuộc nhất mang tên Thái Lan, sẽ tạo nên một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi tại Nagoya. Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật. Đó còn là cuộc đấu về bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và sự ổn định trong từng pha cầu.

Tại giải vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra ở Bangkok hồi tháng 8 năm nay, đội 4 người Việt Nam đã tạo ra màn so tài rất căng thẳng với đội chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết. Các học trò của HLV Trần Thị Vui thắng set đầu 17-14 nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng, và Việt Nam chỉ nhận HCB.

Kết quả này vừa là sự tiếc nuối, vừa trở thành bài học quý giá trước ASIAD. Thực tế khoảng cách giữa hai đội ở màn so tài gần nhất này không lớn. Việt Nam luôn biết duy trì tạo sức ép và giành thế trận tốt trong từng set, nhưng Thái Lan cũng cho thấy khả năng điều chỉnh rất nhanh khi trận đấu bước sang những thời điểm quyết định.

Thu Trang - Khánh Ly: Mặc lại áo thắng bán kết, giành HCV ASIAD sau 20 năm

Do vậy cuộc gặp ở vòng bảng không chỉ là trận chiến đơn thuần để sớm giành quyền vào bán kết mà còn là cuộc đòi nợ của đội cầu mây nữ Việt Nam. Nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn, nhưng HLV Trần Thị Vui khẳng định Việt Nam sẽ có đối sách để thắng lấy lại vị thế ở sân chơi mà người Thái luôn có ưu thế này.

Đừng để kỳ vọng thành áp lực

Nếu Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà vô địch ASIAD, Thái Lan lại có lợi thế của một đội tuyển giàu truyền thống và luôn nằm trong nhóm mạnh nhất thế giới. Lần gặp tại King's Cup 2026 đã cho thấy trận Việt Nam đấu Thái Lan ở vòng bảng ASIAD 20 có thể xem là phép thử lớn đối với tham vọng bảo vệ HCV của các cô gái Việt Nam.

HLV Trần Thị Vui (trái) vui mừng với thành quả của học trò đấu đôi nữ và tự tin tiếp tục chơi tốt nội dung 4 người ẢNH: ĐỘC LẬP

Mấu chốt của trận đại chiến này là các cô gái Việt Nam đừng nên để rơi vào trạng thái tâm lý không tốt mỗi khi gặp người Thái. Nghĩa là đừng để áp lực của chiếc HCV 3 năm trước chi phối quá nhiều, trở thành gánh nặng mỗi khi ra chân đá cầu. Cần phải giải tỏa ngay từ khi xuất phát, biến áp lực thành động lực để chơi tập trung và khát khao hơn.

Nếu đá đôi đã xuất sắc với Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên thì đội 4 người nữ với Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo và Lê Ngọc Tuyết sẽ phải căng sức hơn rất nhiều không chỉ với người Thái mà cả với các đối thủ khác.

HLV Trần Thị Vui cho biết, cầu mây 4 người là nội dung đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ. Một cá nhân có thể tạo ra khác biệt, nhưng để chiến thắng trước một đối thủ hàng đầu, cả hệ thống phải vận hành gần như hoàn hảo. Đó là lý do sự ăn ý giữa các vị trí sẽ trở thành chìa khóa đối với Việt Nam.

Việt Nam sẽ biết cách phát huy tốt năng lực trước Thái Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Ban huấn luyện cũng đã lưu ý bài học từ King's Cup, chỉ một vài pha xử lý thiếu chính xác cũng có thể khiến cục diện thay đổi rất nhanh. Đặc biệt trước Thái Lan, khả năng giữ bình tĩnh ở thời điểm cuối set sẽ quan trọng không kém những pha tấn công đẹp mắt. Nên dù có kỳ vọng thắng lại người Thái cũng không nên gây sức ép cho chính mình, mà cần có sự tập trung tốt từ đầu đến cuối.

Bà Vui hy vọng đội 4 người với nhiều trải nghiệm quý giá sẽ biến cuộc đại chiến với Thái Lan diễn ra đúng như kỳ vọng. Bởi đó sẽ không chỉ là một trận đấu vòng bảng mà quan trọng nếu có gặp lại họ ở chung kết, chúng ta có cơ sở là thước đo rõ nhất cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20.