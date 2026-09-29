HLV Trần Thị Vui ca ngợi: 'Khánh Ly và Thu Trang chơi quá hay, không có gì để chê'

HLV Trần Thị Vui (bìa trái) cùng Thu Trang - Khánh Ly trong phút giây đăng quang ảnh: Độc Lập

Cầu mây đem về tấm HCV thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Sáng 29.9, những kỳ vọng đã được đáp lại khi bộ đôi VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly có ngày thi đấu tuyệt vời, chơi áp đảo từ đầu đến cuối để giành chiến thắng 2-0 (15-8, 15-4) trước Philippines, đoạt tấm HCV đầu tiên cho cầu mây Việt Nam tại ASIAD 2026.

HLV Trần Thị Vui chia sẻ: "Tấm HCV ngày hôm nay là niềm vui của đội cầu mây cũng như cả đoàn thể thao Việt Nam. Đánh giá về thực lực thì chúng ta sắc nét hơn Philippines. Nhưng ở nội dung đá đôi thì tất cả các đội tuyển đều có cơ hội vì trình độ thi đấu các VĐV cũng ngang nhau.

Do vậy nếu xảy ra vấn đề tâm lý thì bất cứ đội nào cũng sẽ có thể sẩy chân, điều đã xảy ra đối với đội tuyển Việt Nam ở trận đầu tiên khi gặp Lào . Chúng ta đã mắc sai lầm chuyên môn . Nhưng sau đó các bạn đã lấy lại tinh thần, bản lĩnh để thi đấu hay từng trận đấu .

Thu Trang (6) và Khánh Ly (10) đã chơi cực kỳ ăn ý và hiệu quả trong trận chung kết ảnh: Độc Lập

Thực sự mọi thứ đã diễn ra đúng theo như kỳ vọng của BHL khi Khánh Ly đá hay nhất ở trận cuối cùng . Hôm nay, đúng là Ly đã thực hiện đúng sự kỳ vọng của BHL. Em đã đá một trận quá tuyệt vời, không có gì để chê" .

Cũng trong phần trao đổi với Báo Thanh Niên, HLV Trần Thị Vui cho biết BHL đã nghiên cứu kỹ đối thủ Philippines, đội đã có chiến thắng 2-0 để loại Lào ở bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên Philippines vào chung kết đôi nữ ở ASIAD.

HLV Trần Thị Vui cho biết: "Sau khi khép lại vòng bảng, khi tất cả các đội đã thi đấu với nhau thì ứng cử viên Myanmar đã bị loại sớm. Tất cả 4 đội vào đến bán kết đều là những cái đội hay cả . Vì vậy là lúc BHL đội tuyển cầu mây Việt Nam phải xem xét lại những đánh giá ban đầu của mình .

Các pha đánh cầu đẹp mắt của Thu Trang (6)... ảnh: Độc Lập

... và Khánh Ly đã giúp đội tuyển cầu mây Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở chung kết ảnh: Độc Lập

Tại bán kết, Hàn Quốc là đối thủ mình cảm thấy là "xương" nhất . Nhưng trong trận đấu ngày hôm qua, các em đã lật ngược được tình thế để giành chiến thắng. Đó là một sự thành công lớn . Thực tế không ai nghĩ Philippines sẽ vào đến trận chung kết . Nhưng một khi họ đã thắng Lào - đội mà Việt Nam đã thua ở vòng bảng - thì Philippines không phải là đơn giản .

Vì vậy khi mà trước khi các VĐV vào đấu trận chung kết, chúng tôi đã nhắc các học trò rằng: "Các em nhìn đi, chúng ta đang có một lợi thế là chúng ta đang cao hơn đối thủ. Các em hãy cố gắng đá thật tốt, như vậy họ sẽ không đỡ được cầu của mình".

Tôi nói các cứ yên tâm mà đá bởi các bạn Philippines thấp hơn. Nếu chúng ta đè chắn triệt để buộc người ta sẽ phải bỏ nhỏ thì có Trang đứng đằng sau bọc lót rất tốt. Ngày hôm nay, cả 2 VĐV đều làm rất tốt theo ý đồ của BHL, không có gì để chê và thực hiện triệt để những chiến thuật mà BHL đã chỉ ra ".