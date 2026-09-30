Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Cơ hội cuối của xạ thủ Phạm Quang Huy

Sau thất bại ở các nội dung 10 m súng ngắn cá nhân, đôi nam nữ lẫn đồng đội, hôm nay xạ thủ Phạm Quang Huy góp mặt tranh tài ở nội dung cuối là 25 m súng ngắn. Sát cánh cùng Phạm Quang Huy còn có Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành.

Xạ thủ Phạm Quang Huy hứa hẹn bùng nổ ở nội dung thi đấu cuối của mình tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nội dung này chia thành 2 ngày thi đấu lấy tổng điểm để chọn ra 8 xạ thủ tốt nhất vào chung kết. Ngoài ra tổng thành tích của 3 xạ thủ sẽ được tính cho nội dung đồng đội. Đây là nội dung trước đó Trịnh Thu Vinh thi đấu khá ấn tượng, vào chung kết cá nhân nhưng để hụt huy chương trong gang tấc. Phạm Quang Huy được kỳ vọng thi đấu thành công, giải cơn khát vàng cho bắn súng Việt Nam tại ASIAD lần này.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài nội dung 4 người với mục tiêu bảo vệ HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở môn cầu mây, đội tuyển nam, nữ Việt Nam góp mặt tranh tài ở nội dung 4 người. Đây là nội dung mà đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch, vì thế ra quân với mục tiêu bảo vệ HCV. Các cô gái Việt Nam lần lượt chạm trán Ấn Độ, Thái Lan ở vòng loại tại bảng A diễn ra hôm nay. Trong khi đó ở 4 người nam, đội Việt Nam cũng ở bảng A, gặp Myanmar ở trận đầu.

Ở môn quyền anh, Nguyễn Thị Tâm thi đấu bán kết hạng cân 51 kg nữ, chạm trán Balkibekova Alua (Kazakhstan). Tại hạng cân 75 kg nữ, Lưu Diễm Quỳnh đối đầu võ sĩ Trung Quốc Bao Ziyi. Với kinh nghiệm dày dặn, Nguyễn Thị Tâm hứa hẹn phát huy hết khả năng, tạo dấu ấn cho quyền anh Việt Nam tại ASIAD 20.

Cũng hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở các môn vật, judo, golf với nỗ lực gặt hái thành tích khả quan.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay: