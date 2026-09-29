CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026

Đội hình giàu tham vọng của CLB Viet Panthers

Hôm nay tại TP.HCM, CLB Viet Panthers chính thức ra mắt người hâm mộ, giới thiệu đội hình tham dự giải MLP 2026. CLB Viet Panthers chiêu mộ được 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam là Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân (nam); Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Ken Tâm (nữ) cùng 2 tay vợt Mỹ là Tama Shimabukuro (nam), Kaitlyn Christian (nữ).

CLB Viet Panthers chính thức ra mắt người hâm mộ và sẽ tranh tài ở giải pickleball đồng đội châu Á (MLP) 2026. ẢNH: CLB CUNG CẤP

Tay vợt 42 tuổi, cựu số 1 quần vợt Việt Nam Đỗ Minh Quân được chọn là đội trưởng của Viet Panthers. Đỗ Minh Quân được xem là tay vợt pickleball đánh đôi hàng đầu Việt Nam hiện nay, từng cùng Trương Vinh Hiển vô địch rất nhiều giải trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật là danh hiệu vô địch đôi nam tại Beijing Open (Trung Quốc) và Ho Chi Minh City Open (Việt Nam) thuộc giải pickleball chuyên nghiệp PPA Tour Asia trong năm 2026.



Đỗ Minh Quân là đội trưởng của CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026 ẢNH: CLB CUNG CẤP

Tay vợt 22 tuổi Trương Vinh Hiển mang đến sức trẻ cùng sự bùng nổ. Bên cạnh sở trường đánh đơn, Trương Vinh Hiển còn có khả năng thi đấu nội dung đôi nam, đôi nam nữ. Anh sẽ là quân bài chiến lược, cơ động trong đội hình của Viet Panthers tại MLP châu Á lần này.

Đội hình chất lượng của CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026 ẢNH: CLB CUNG CẤP

Trong khi đó, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Ken Tâm từng cùng giành danh hiệu vô địch nội dung đôi nữ tại Skechers Shenzhen Open (Trung Quốc) vào tháng trước. Tama Shimabukuro mang đến sức trẻ cùng kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nội dung, hình mẫu đa năng như Trương Vinh Hiển. Gương mặt còn lại là Kaitlyn Christian từng xếp hạng 38 đôi nữ thế giới WTA (quần vợt), tràn đầy kinh nghiệm và có khả năng đánh đôi ấn tượng.

Đại diện CLB Viet Panthers chia sẻ định hướng xây dựng CLB Viet Panthers tại Việt Nam. ẢNH: CLB CUNG CẤP

Sự kết hợp giữa 4 tay vợt Việt Nam cùng 2 tay vợt Mỹ với đầy đủ yếu tố từ kinh nghiệm, sức trẻ đến tài năng, hứa hẹn giúp CLB Viet Panthers cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tại MLP châu Á lần này. Tokyo (Nhật Bản), Dragon Warriors (Trung Quốc), Hong Kong Cannons (Hồng Kông), Malayan Stripes (Malaysia) và Manila Helios (Philippines) là 5 đối thủ cạnh tranh với CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026.

MLP châu Á 2026 khởi tranh từ ngày 13.11 với 6 ngày thi đấu trong tháng 11 trước khi bước vào vòng bán kết và chung kết vào tháng 12. Trong đó, CLB Viet Panthers đăng cai ngày thi đấu 21.11 tại cụm sân AP Sports Club (TP.HCM) đưa trải nghiệm thi đấu MLP đến gần hơn với người hâm mộ trong nước.







