    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoCác môn khác

    CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    CLB Báo Việt (Viet Panthers) là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam tranh tài ở giải pickleball đồng đội châu Á (MLP) 2026.

    Đội hình giàu tham vọng của CLB Viet Panthers

    Hôm nay tại TP.HCM, CLB Viet Panthers chính thức ra mắt người hâm mộ, giới thiệu đội hình tham dự giải MLP 2026. CLB Viet Panthers chiêu mộ được 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam là Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân (nam); Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Ken Tâm (nữ) cùng 2 tay vợt Mỹ là Tama Shimabukuro (nam), Kaitlyn Christian (nữ).

    CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026- Ảnh 1.

    CLB Viet Panthers chính thức ra mắt người hâm mộ và sẽ tranh tài ở giải pickleball đồng đội châu Á (MLP) 2026.

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Tay vợt 42 tuổi, cựu số 1 quần vợt Việt Nam Đỗ Minh Quân được chọn là đội trưởng của Viet Panthers. Đỗ Minh Quân được xem là tay vợt pickleball đánh đôi hàng đầu Việt Nam hiện nay, từng cùng Trương Vinh Hiển vô địch rất nhiều giải trong nước lẫn quốc tế. Nổi bật là danh hiệu vô địch đôi nam tại Beijing Open (Trung Quốc) và Ho Chi Minh City Open (Việt Nam) thuộc giải pickleball chuyên nghiệp PPA Tour Asia trong năm 2026.

    CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026- Ảnh 2.

    Đỗ Minh Quân là đội trưởng của CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Tay vợt 22 tuổi Trương Vinh Hiển mang đến sức trẻ cùng sự bùng nổ. Bên cạnh sở trường đánh đơn, Trương Vinh Hiển còn có khả năng thi đấu nội dung đôi nam, đôi nam nữ. Anh sẽ là quân bài chiến lược, cơ động trong đội hình của Viet Panthers tại MLP châu Á lần này.

    CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026- Ảnh 3.

    Đội hình chất lượng của CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Trong khi đó, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Ken Tâm từng cùng giành danh hiệu vô địch nội dung đôi nữ tại Skechers Shenzhen Open (Trung Quốc) vào tháng trước. Tama Shimabukuro mang đến sức trẻ cùng kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nội dung, hình mẫu đa năng như Trương Vinh Hiển. Gương mặt còn lại là Kaitlyn Christian từng xếp hạng 38 đôi nữ thế giới WTA (quần vợt), tràn đầy kinh nghiệm và có khả năng đánh đôi ấn tượng.

    CLB Viet Panthers của Việt Nam tham dự giải pickleball đồng đội châu Á 2026- Ảnh 4.

    Đại diện CLB Viet Panthers chia sẻ định hướng xây dựng CLB Viet Panthers tại Việt Nam.

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Sự kết hợp giữa 4 tay vợt Việt Nam cùng 2 tay vợt Mỹ với đầy đủ yếu tố từ kinh nghiệm, sức trẻ đến tài năng, hứa hẹn giúp CLB Viet Panthers cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tại MLP châu Á lần này. Tokyo (Nhật Bản), Dragon Warriors (Trung Quốc), Hong Kong Cannons (Hồng Kông), Malayan Stripes (Malaysia) và Manila Helios (Philippines) là 5 đối thủ cạnh tranh với CLB Viet Panthers tại MLP châu Á 2026. 

    MLP châu Á 2026 khởi tranh từ ngày 13.11 với 6 ngày thi đấu trong tháng 11 trước khi bước vào vòng bán kết và chung kết vào tháng 12. Trong đó, CLB Viet Panthers đăng cai ngày thi đấu 21.11 tại cụm sân AP Sports Club (TP.HCM) đưa trải nghiệm thi đấu MLP đến gần hơn với người hâm mộ trong nước.



    Tin liên quan

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi tại giải pickleball C-Holdings Championship

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi tại giải pickleball C-Holdings Championship

    Giải pickleball C-Holdings Championship - Cúp Solina vừa kết thúc thành công tại cụm sân VIAS Pickleball Academy (TP.HCM) với sự tham gia tranh tài của gần 300 tay vợt là nghệ sĩ, doanh nhân, nhà báo...

    Diễn viên Lợi Trần từ giải đấu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' đến vô địch World Cup Pickleball

    Đằng sau kỳ tích á quân World Cup của pickleball Việt Nam

    Khám phá thêm chủ đề

    CLB Viet Panthers của Việt Nam giải pickleball đồng đội châu Á 2026 MLP châu Á CLB Viet Panthers

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận