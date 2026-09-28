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    Thể thaoCác môn khác

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi tại giải pickleball C-Holdings Championship

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Giải pickleball C-Holdings Championship - Cúp Solina vừa kết thúc thành công tại cụm sân VIAS Pickleball Academy (TP.HCM) với sự tham gia tranh tài của gần 300 tay vợt là nghệ sĩ, doanh nhân, nhà báo...

    Lần đầu tổ chức, giải pickleball C-Holdings Championship tạo sân chơi vui khỏe, kết nối dành cho 4 hạng mục thi đấu riêng biệt gồm: người nổi tiếng (đa phần là nghệ sĩ), nhà báo, doanh nhân và nhân viên ngân hàng.

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi giải pickleball C-Holdings Championship - Ảnh 1.

    Diễn viên Lợi Trần (phải) và ca sĩ Huỳnh Tú tranh tài nội dung đôi nam nữ người nổi tiếng

    ẢNH: NGUYỄN QUÝ

    Ở hạng mục người nổi tiếng có sự góp mặt tranh tài của các gương mặt đáng chú ý như diễn viên Huy Khánh, Lợi Trần, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn; ca sĩ Lê Anh, Châu Gia Kiệt, Kim Hải, Huỳnh Tú; người mẫu Lê Thúy, Kim Huệ...

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi giải pickleball C-Holdings Championship - Ảnh 2.

    Diễn viên Huy Khánh thi đấu dũng mãnh tại giải pickleball C-Holdings Championship nhưng chưa may mắn

    ẢNH: NGUYỄN QUÝ

    Các trận đấu, đặc biệt ở hạng mục người nổi tiếng diễn ra trên tinh thần giao lưu vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Nhiều nghệ sĩ cũng cho thấy năng khiếu với môn pickleball nhưng thành công còn phụ thuộc không ít ở người bạn đánh đôi.

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi giải pickleball C-Holdings Championship - Ảnh 3.

    Tinh thần giao lưu vui vẻ, kết nối được các VĐV thể hiện tại giải pickleball C-Holdings Championship

    ẢNH: NGUYỄN QUÝ

    Ở nội dung đôi nam người nổi tiếng danh hiệu vô địch thuộc về ca sĩ Lê Anh/người mẫu Trịnh Bảo, hạng nhì là diễn viên Lợi Trần/ca sĩ Đỗ Minh Quân. Xuất sắc lên bục cao nhất ở nội dung đôi nam nữ người nổi tiếng là ca sĩ Diệp Anh/ca sĩ Châu Gia Kiệt, hạng nhì là siêu mẫu Lê Thúy/diễn viên Khương Lê.

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi giải pickleball C-Holdings Championship - Ảnh 4.

    Ca sĩ Châu Gia Kiệt (trái) và ca sĩ Diệp Anh vô địch nội dung đôi nam nữ người nổi tiếng

    ẢNH: NGUYỄN QUÝ

    Đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tranh tài sôi nổi giải pickleball C-Holdings Championship - Ảnh 5.

    Diễn viên Bình Minh (trái) đảm nhận vai trò vận hành công tác tổ chức, góp phần mang lại thành công cho giải pickleball C-Holdings Championship

    ẢNH: NGUYỄN QUÝ

    Ở hạng mục nhà báo, Lê Công Hưng/Trần Trân Định vô địch nội dung đôi nam, Nông Trần Thành/Phạm Hoàng Thảo Nhi hạng nhất nội dung đôi nam nữ. Chiến thắng ở nội dung đôi nam doanh nhân thuộc về Hồng Đức Duy/Nguyễn Quang Vinh còn hạng nhất đôi nam nữ là Nguyễn Minh Trí/Phan Ngọc Quý. Ở hạng mục ngân hàng cũng xác định được nhà vô địch đôi nam là Hoàng Gia Trung Hiếu/Từ Lê Khánh Vỹ, vô địch đôi nam nữ là Lê Hoàng Long/Trần Cẩm Tú.






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