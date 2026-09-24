Giải pickleball vận động Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026: Ý nghĩa cao đẹp

Ngày 24.9, UBND phường Phú Nhuận tổ chức công bố giải pickleball vận động Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026 với chủ đề "Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn".

Giải pickleball vận động Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026 hứa hẹn thu hút nhiều VĐV tham gia, chung tay vì cộng đồng ẢNH: BTC CUNG CẤP

Giải đấu có nhiều nội dung của các nhóm gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, khách mời (đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi và đôi nam nữ); văn nghệ sĩ, báo chí, doanh nhân (đôi nam, đôi nữ); mở rộng (đôi nam, đôi nữ).

Theo đó, toàn bộ số tiền vận động được từ việc tổ chức giải pickleball sẽ được chuyển vào Quỹ xã hội phường Phú Nhuận để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Giải pickleball vận động Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2026 với nhiều nội dung, tạo cơ hội giao lưu cho các VĐV ẢNH: TRÀ MY

Bà Lê Thị Bình – Phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận, Trưởng BTC giải chia sẻ rằng phường tổ chức giải không chỉ mong muốn đây là sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để kết nối, khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tạo nguồn lực chăm lo cho người dân khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn thông các suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế.

Về điều lệ giải, ông Lương Quốc Đạt, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công (Phó BTC phụ trách chuyên môn) cho biết nhóm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, khách mời; văn nghệ sĩ, báo chí, doanh nhân sẽ không đóng phí tham gia. Riêng nhóm mở rộng, mỗi đôi VĐV tham gia sẽ góp tối thiểu 1 triệu đồng/cặp vào quỹ xã hội thông qua tài khoản MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận.

Về cơ cấu giải thưởng, ông Đạt cho hay tổng giá trị giải thưởng và quà tặng của giải năm nay tương đương 200 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng của các nhà tài trợ. Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 17.10 tại sân Quân khu 7.