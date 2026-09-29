Vì sao cả 2 đội tiếp sức 4x400 m Việt Nam không tái hiện được phong độ cao tại ASIAD?

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong 2 nhóm VĐV Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20 nội dung tiếp sức 4x400 m, có lẽ các cô gái thể hiện tương đối ổn dù kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Quách Thị Lan và đồng đội dù rất nỗ lực cũng chỉ về thứ 5 với 3 phút 32 giây 28, sau đội giành HCĐ là Trung Quốc đến hơn 1 giây và thua xa đội về nhất là Ấn Độ đến gần 3 giây. Đáng nói là thành tích này cũng kém hơn kết quả 4 tháng trước tại giải tiếp sức châu Á ở Trung Quốc là 3 phút 31 giây 16, nghĩa là thua hơn 1 giây.

Ngọc Khánh đã để rơi gậy đáng tiếc ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn đội nam gây thất vọng hơn khi về cuối trong 8 đội tranh tài. Xuất phát ổn với Tạ Ngọc Tưởng nhưng do Vũ Ngọc Khánh va vào đối thủ trên đường chạy rồi rớt gậy khiến cho anh phải mất thời gian nhặt lại, để đối thủ bỏ khá xa. Từ đó dù 2 đồng đội còn lại rất nỗ lực cũng không thể đảo ngược được tình thế. Thành tích của Việt Nam rất kém là 3 phút 35 giây 71, thua đội đầu đến gần 35 giây, khác hẳn một trời một vực so với lần giành HCV giải tiếp sức châu Á.

Quách Thị Lan đã chạy tốt, nhưng nỗ lực của cô bất thành ẢNH: ĐỘC LẬP

Điều gì đã xảy ra với 2 đội tiếp sức Việt Nam? Câu trả lời có lẽ không nằm ở một sai lầm đơn lẻ, mà ở khoảng cách giữa chức vô địch một giải tiếp sức châu Á và cạnh tranh tại ASIAD. Rõ ràng HCV châu Á không phải "bảo hiểm" cho ASIAD. Cho dù chúng ta có khởi sắc ở một giải đấu tiếp sức châu lục nhưng ASIAD là một cấp độ cạnh tranh khác. Tại đây, các đội mạnh có xu hướng tập trung lực lượng tốt nhất và chuẩn bị cho đúng một mục tiêu lớn. Bahrain, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản cùng nhiều đội mạnh khác đều có chiều sâu đáng kể.

Bài học từ ASIAD 19 đã cho thấy điều đó. Năm 2023, đội nữ Việt Nam chạy trong 3 phút 31 giây 61 gần tương đương thành tích vô địch châu Á năm nay, nhưng chỉ đứng thứ tư. Nhóm huy chương khi ấy đều chạy từ 3 phút 30 giây 88 trở xuống. Nói cách khác, Việt Nam có thể vô địch giải tiếp sức châu Á nhưng chưa đồng nghĩa đã nằm trong nhóm huy chương ASIAD.

Ngọc Tưởng đã trao gậy tốt cho Ngọc Khánh ẢNH: ĐỘC LẬP

Thật ra dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ vòng loại mà trường hợp đội nam đặc biệt đáng chú ý. Tại vòng loại ASIAD, Việt Nam chạy 3 phút 04 giây 17, về nhì lượt đấu nhưng chỉ đứng thứ sáu trong nhóm vào chung kết. Thành tích này chậm hơn 1,57 giây so với kỷ lục quốc gia 3 phút 02 giây 60 được lập tại giải tiếp sức châu Á.

Vòng loại tất nhiên chưa phải là chỗ để các VĐV bắt buộc phải bung hết sức. Tuy nhiên, thành tích này vẫn là tín hiệu cho thấy đội nam chưa đạt đến trạng thái tốt nhất tại ASIAD. Ở nội dung 4x400 m, chỉ vài phần mười giây đã có thể tạo ra khác biệt giữa các vị trí. Khi khoảng cách lên tới hơn một giây so với thành tích tốt nhất, bài toán huy chương càng trở nên khó khăn. Kể cả không bị rơi gậy, Việt Nam cũng không thể lọt vào tốp có huy chương.

Nỗ lực về đích của Nguyễn Thị Ngọc nhưng cô không thể giúp Việt Nam lọt vào tốp đầu ẢNH: ĐỘc LẬP

Xem 2 đội thi đấu thất bại tại Nagoya, thực lòng thấy lo cho điền kinh nước nhà, bởi dù có HCV tại giải tiếp sức châu Á thể hiện phần nào sự tiến bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là bằng chứng Việt Nam đã đủ khả năng cạnh tranh tại sân chơi châu lục. ASIAD 20 đã bộc lộ hết các khía cạnh để thấy rằng tiến bộ thôi chưa đủ; muốn tranh huy chương, hai nhóm VĐV nội dung 4x400 m Việt Nam phải duy trì được phong độ đỉnh cao đúng thời điểm, không để xảy ra sai sót đáng tiếc và quan trọng là phải biết cách thu hẹp thêm khoảng cách với nhóm mạnh nhất châu Á.