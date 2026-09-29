Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 29.9: Việt Nam tăng bậc nhờ giành thêm 1 HCV, Thái Lan vào tốp 5

Việt Nam thăng 1 hạng nhờ HCV cầu mây
Sáng 29.9, ở trận chung kết nội dung đôi nữ môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines. Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo được thế trận thuận lợi. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn, phối hợp hiệu quả và thắng Philippines 15-8 ở set đầu tiên, qua đó tạo lợi thế lớn về tâm lý.
Bước vào set 2, các VĐV Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Các cô gái Việt Nam thắng thuyết phục 15-5 ở set 2, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và giành HCV ASIAD 20.
Đây là HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời cũng là huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29.9. Với thành tích 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng huy chương, tăng 1 bậc so với ngày 28.9.
Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.
Trung Quốc dẫn đầu, Thái Lan vào tốp 5
Trong ngày 29.9, đoàn thể thao Trung Quốc không thi đấu quá bùng nổ nhưng vẫn giành thêm 11 HCV, qua đó cán mốc 143 HCV tại ASIAD 20. Hiện đoàn thể thao Trung Quốc có 143 HCV, 62 HCB và 49 HCĐ, tổng cộng 254 huy chương, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.
Đứng thứ 2 là đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản với 45 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3 với 24 HCV, 27 HCB và 44 HCĐ. Xếp thứ 4 là Uzbekistan với 14 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.
Đáng chú ý, đoàn thể thao Thái Lan có thêm 3 HCV trong ngày 29.9, nâng tổng số HCV lên 12. Thái Lan hiện có 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ, vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là kỳ ASIAD thứ 7 liên tiếp Thái Lan giành từ 11 HCV trở lên. Với thành tích hiện tại, Thái Lan cũng là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất tại ASIAD 20.
Cho đến thời điểm này, đã có 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, 7 đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đều đã có HCV. Trên toàn đại hội, đã có 40/46 đoàn thể thao giành được ít nhất một huy chương.
Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 29.9
HCV (2): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây đôi nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam).
HCĐ (17): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing); Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây).
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