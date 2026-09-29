Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 29.9: Việt Nam tăng bậc nhờ giành thêm 1 HCV, Thái Lan vào tốp 5

Việt Nam thăng 1 hạng nhờ HCV cầu mây

Sáng 29.9, ở trận chung kết nội dung đôi nữ môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines. Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo được thế trận thuận lợi. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn, phối hợp hiệu quả và thắng Philippines 15-8 ở set đầu tiên, qua đó tạo lợi thế lớn về tâm lý.

Bước vào set 2, các VĐV Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Các cô gái Việt Nam thắng thuyết phục 15-5 ở set 2, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và giành HCV ASIAD 20.

3 cô gái vàng Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên xuất sắc đánh bại Philippines, giúp đoàn thể thao Việt Nam có HCV thứ 2 tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây là HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời cũng là huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29.9. Với thành tích 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng huy chương, tăng 1 bậc so với ngày 28.9.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Trung Quốc dẫn đầu, Thái Lan vào tốp 5

Trong ngày 29.9, đoàn thể thao Trung Quốc không thi đấu quá bùng nổ nhưng vẫn giành thêm 11 HCV, qua đó cán mốc 143 HCV tại ASIAD 20. Hiện đoàn thể thao Trung Quốc có 143 HCV, 62 HCB và 49 HCĐ, tổng cộng 254 huy chương, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày 29.9

Đứng thứ 2 là đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản với 45 HCV, 71 HCB và 67 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3 với 24 HCV, 27 HCB và 44 HCĐ. Xếp thứ 4 là Uzbekistan với 14 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Đáng chú ý, đoàn thể thao Thái Lan có thêm 3 HCV trong ngày 29.9, nâng tổng số HCV lên 12. Thái Lan hiện có 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ, vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là kỳ ASIAD thứ 7 liên tiếp Thái Lan giành từ 11 HCV trở lên. Với thành tích hiện tại, Thái Lan cũng là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất tại ASIAD 20.

Cho đến thời điểm này, đã có 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, 7 đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đều đã có HCV. Trên toàn đại hội, đã có 40/46 đoàn thể thao giành được ít nhất một huy chương.