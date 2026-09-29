Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến lại tụt bậc, Bao Phương Vinh vươn lên tốp 10 thế giới

Bao Phương Vinh vươn lên đứng hạng 10

Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tại Blois - Pháp. Cơ thủ sinh năm 1995 vào đến trận chung kết và đoạt vị trí á quân, sau khi để thua "huyền thoại" người Bỉ Eddy Merckx với điểm số 39-50.

Đây là lần thứ hai Bao Phương Vinh giành danh hiệu tại đấu trường World Championship. Trước đó, cơ thủ gốc Bình Dương (cũ) từng giành chức vô địch danh giá vào năm 2023 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Thành tích này không chỉ mang về cho Bao Phương Vinh 20.000 euro (khoảng 591 triệu đồng), mà còn giúp anh cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng (BXH) UMB.

BXH UMB Events được cập nhật sau World Championship 2026. Bao Phương Vinh đã chen chân vào nhóm 10 cơ thủ xuất sắc nhất thế giới ẢNH: CMH

Theo BXH UMB Events mới nhất (chỉ tính điểm ở các chặng World Cup billiards và World Championship), Bao Phương Vinh được cộng thêm 36 điểm và tăng 1 bậc. Từ hạng 11 (211 điểm), Phương Vinh hiện sở hữu 247 điểm và chen chân vào tốp 10 cơ thủ hay nhất thế giới.

Trần Quyết Chiến không bị trừ điểm, nhưng...

Trừ Bao Phương Vinh, tất cả cơ thủ nổi tiếng của Việt Nam góp mặt tại World Championship 2026 như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái đều bị tụt 1 bậc trên BXH UMB Events.

Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực đều dừng chân ở vòng knock-out đầu tiên (32 cơ thủ). Trong đó, điểm số của Trần Quyết Chiến dù không thay đổi (vẫn 184 điểm), nhưng anh vẫn bị tụt 1 bậc vì các cơ thủ khác vươn lên. Cụ thể, Quyết Chiến từ hạng 16 xuống đứng ở vị trí thứ 17.

Trần Quyết Chiến liên tục tụt hạng UMB do thành tích không tốt trong nhiều giải đấu gần đây ẢNH: P.L

Trần Thanh Lực bị trừ 8 điểm (từ 204 điểm còn 196 điểm), từ hạng 13 xuống đứng ở vị trí thứ 14. Chiêm Hồng Thái dừng chân sớm ngay từ vòng bảng và bị trừ 2 điểm (từ 206 còn 204 điểm). Cơ thủ sinh năm 1999 từ hạng 12 xuống đứng ở vị trí thứ 13.

Theo điều lệ của các chặng đấu World Cup billiards, tốp 14 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng UMB Events sẽ được đặc cách xuất hiện từ vòng đấu chính. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến nằm ngoài tốp 14, nên sẽ phải thi đấu từ vòng loại thứ tư.

BXH UMB vẫn chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Cho Myung-woo. Ngôi sao người Hàn Quốc hiện dẫn đầu trên BXH thế giới với 524 điểm. Các cơ thủ nằm trong tốp 10 lần lượt là: Eddy Merckx (hạng 2, 412 điểm), Marco Zanetti (hạng 3, 304 điểm), Martin Horn (hạng 4, 282 điểm), Dick Jaspers (hạng 5, 280 điểm), Berkay Karakurt (hạng 6, 272 điểm), Tasdemir Tayfun (hạng 7, 264 điểm), Frederic Caudron (hạng 8, 263 điểm), Sameh Sidhom (hạng 9, 258 điểm), Bao Phương Vinh (hạng 10, 247 điểm).