HLV Trần Thị Vui chưa dám mừng khi cầu mây nữ Việt Nam thắng ngoạn mục Thái Lan, lý do là đây...

Cầu mây nam và nữ Việt Nam toàn thắng
Chiều 30.9 tại nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium tại TP.Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-0 (17-14, 15-12), coi như trả lại phần nào thất bại ở giải vô địch thế giới hồi tháng 8.
Kết quả này giúp chúng ta sẽ xếp nhất bảng A nếu thắng Philippines ở trận cuối, tránh được đối thủ mạnh Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui chưa dám vui hết vì mọi thứ chưa có gì rõ ràng.
HLV Trần Thị Vui cho biết: "Đây là một trận đấu vòng bảng
Tôi rất hài lòng khi cả đội đá rất tốt
Sau tấm HCV đôi nữ, cầu mây Việt Nam đang săn thêm vàng ở nội dung 4 người nam và nữ. Hôm nay cả 2 đội đều giành chiến thắng. HLV Trần Thị Vui chia sẻ: "Mục tiêu của mình vẫn là cố gắng tốt nhất để vào trận chung kết, xác định đội nữ sẽ gặp lại Thái Lan.
Ở hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay, 2 đội thi đấu rất giằng co và đội tuyển Việt Nam đã thắng 17-14, trước khi thắng 15-12 ở hiệp 2. Đây là điều tốt vì khi chúng ta vượt lên được điểm số là đã thể hiện bản lĩnh bản thân".
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