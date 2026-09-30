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    Thể thaoCác môn khác

    HLV Trần Thị Vui chưa dám mừng khi cầu mây nữ Việt Nam thắng ngoạn mục Thái Lan, lý do là đây...

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nagoya, Nhật Bản)
    Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan chiều 30.9 giúp đội tuyển cầu mây nữ 4 người xếp chắc ngôi đầu bảng B ASIAD 20, nhưng HLV Trần Thị Vui vẫn còn nỗi âu lo.
    HLV Trần Thị Vui mừng khi đội cầu mây nữ đánh bại Thái Lan, nhưng… - Ảnh 1.

    Một pha các cô gái Việt Nam tấn công ghi điểm trước Thái Lan

    ảnh: Độc Lập

    Cầu mây nam và nữ Việt Nam toàn thắng

    Chiều 30.9 tại nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park Gymnasium tại TP.Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 2-0 (17-14, 15-12), coi như trả lại phần nào thất bại ở giải vô địch thế giới hồi tháng 8.

    Kết quả này giúp chúng ta sẽ xếp nhất bảng A nếu thắng Philippines ở trận cuối, tránh được đối thủ mạnh Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui chưa dám vui hết vì mọi thứ chưa có gì rõ ràng.

    HLV Trần Thị Vui cho biết: "Đây là một trận đấu vòng bảng, ngay cả ý đồ của họ với chúng ta là gì thì cũng chưa thể xác định được. Nói chung, Thái Lan vẫn chưa tung hết bài. Bản thân đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam hôm nay cũng thử nghiệm.

    HLV Trần Thị Vui mừng khi đội cầu mây nữ đánh bại Thái Lan, nhưng… - Ảnh 2.

    HLV Trần Thị Vui trao đổi với các học trò chiều 30.9

    ảnh: Độc Lập

    Tôi rất hài lòng khi cả đội đá rất tốt. Nhưng mà đá thắng ngày hôm nay thì cũng chưa nói lên được điều gì. Mục tiêu của toàn đội không phải là trận đấu này mà là trận cuối cùng. Do vậy, tôi dặn cả đội ngay sau trận đấu phải lập tức quên đi nó ngay để chuẩn bị thật tốt cho trận tiếp theo".

    Sau tấm HCV đôi nữ, cầu mây Việt Nam đang săn thêm vàng ở nội dung 4 người nam và nữ. Hôm nay cả 2 đội đều giành chiến thắng. HLV Trần Thị Vui chia sẻ: "Mục tiêu của mình vẫn là cố gắng tốt nhất để vào trận chung kết, xác định đội nữ sẽ gặp lại Thái Lan.

    Ở hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay, 2 đội thi đấu rất giằng co và đội tuyển Việt Nam đã thắng 17-14, trước khi thắng 15-12 ở hiệp 2. Đây là điều tốt vì khi chúng ta vượt lên được điểm số là đã thể hiện bản lĩnh bản thân".

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    Trưa 30.9, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thắng đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 ở bán kết hạng 51 kg nữ, giành vé vào chung kết ASIAD 20. Ở trận bán kết hạng 75 kg nữ, Lưu Diễm Quỳnh để thua Bao Ziyi (Trung Quốc) 0-5, nhận HCĐ.

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