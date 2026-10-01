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    Thể thaoCác môn khác

    Live ASIAD 2026 hôm nay: Liên Minh Huyền Thoại đấu bán kết, xạ thủ Phạm Quang Huy bắn bài cuối

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh

    Hôm nay tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài các môn cầu mây, bắn súng, thể thao điện tử, taekwondo...

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    Cầu mây quyết thắng Philippines

    Tâm điểm ở môn cầu mây là trận đấu cuối vòng bảng của đội tuyển cầu mây Việt Nam ở nội dung 4 người nữ. Đối thủ của Nguyễn Thị Yến cùng các đồng đội là Philippines, trước đó các cô gái Việt Nam đã thắng Ấn Độ, Thái Lan, cầm chắc trong  tay tấm vé vào bán kết. Mục tiêu của cô trò HLV Trần Thị Vui là bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nội dung 4 người nữ tại đấu trường ASIAD. 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Thể thao Việt Nam nỗ lực chinh phục - Ảnh 1.

    Đội tuyển cầu mây Việt Nam tập trung cho mục tiêu bảo vệ HCV nội dung 4 người nữ

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Đội tuyển cầu mây Việt Nam cũng quyết tâm trước Ấn Độ nhằm cạnh tranh tấm vé vào bán kết nội dung 4 người nam. Ở trận ra quân trước đó, đội Việt Nam đã đánh bại được Myanmar để có chiến thắng đầu tiên. 

    Ở môn thể thao điện tử, đội tuyển Việt Nam chạm trán Đài Loan ở bán kết nội dung Liên Minh Huyền Thoại. Sau thành tích toàn thắng ở vòng loại, đội Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam hứa hẹn giữ vững phong độ ở vòng bán kết để đi đến trận đấu cuối, tranh HCV. 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Thể thao Việt Nam nỗ lực chinh phục - Ảnh 2.

    Xạ thủ Phạm Quang Huy bước vào ngày tranh tài quyết định tại ASIAD 20

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Cơ hội cuối của Phạm Quang Huy ở ASIAD 20

    Tại môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam tiếp tục tranh tài nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nam. Ở ngày thi đấu hôm qua, Phạm Quang Huy xếp hạng 13 với 286 điểm, Hà Minh Thành hạng 17 với 283 điểm, Vũ Tiến Nam hạng 24 với 278 điểm. Khoảng cách điểm số của Phạm Quang Huy với tốp 8 là 3 điểm, vì thế để giành quyền vào chung kết anh phải nỗ lực đạt điểm số cao ở bài thi hôm nay. 

    Ở môn bắn cung, cung thủ Đặng Công Đức góp mặt ở tứ kết nội dung cung 3 dây nam, chạm trán Choi Yong-hee (Hàn Quốc). Đối thủ rất mạnh nên mục tiêu của Đặng Công Đức thi đấu hết khả năng. 

    Cũng trong hôm nay, taekwondo Việt Nam xuất trận tại ASIAD 20, tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nữ của Châu Ngọc Tuyết Sang, quyền cá nhân nam của Nguyễn Xuân Thành. Ở môn jujitsu, các võ sĩ Việt Nam thi đấu hạng cân 62 kg nam (Cấn Văn Thắng), 69 kg nam (Đặng Đình Tùng, Lê Trọng Hoàng), 48 kg nữ (Phùng Thị Huệ). 

    Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay: 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Thể thao Việt Nam nỗ lực chinh phục - Ảnh 3.

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