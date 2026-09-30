Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 30.9: Việt Nam vẫn tốp 20, Nhật Bản ít hơn Trung Quốc 101 HCV

Việt Nam không đổi vị trí, tiếp tục chờ những huy chương danh giá

Trong ngày thi đấu 30.9, Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ hạng 75 kg nữ môn quyền anh, sau khi thua Bao Ziyi (Trung Quốc) ở bán kết với tỷ số 0-5. Đây là tấm huy chương duy nhất Việt Nam bổ sung trong ngày.

Dù vậy, đoàn thể thao Việt Nam vẫn có những tín hiệu khởi sắc ở một số môn. Đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết hạng 51 kg nữ môn quyền anh sau khi đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0. Chiến thắng giúp võ sĩ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCB và đứng trước cơ hội tranh HCV.

Cầu mây Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày 30.9 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu mây cũng tiếp tục tạo dấu ấn khi đội nữ Việt Nam thắng Ấn Độ và Thái Lan cùng với tỷ số 2-0 ở nội dung 4 người. Đội nam cũng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Myanmar.

Sau HCV đôi nữ giành được ngày 29.9, cầu mây tiếp tục là một trong những môn được kỳ vọng mang về thêm huy chương cho đoàn Việt Nam trong những ngày cuối ASIAD 20.

Hiện đoàn thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, tổng cộng 21 huy chương, xếp thứ 20 toàn đại hội. Tính riêng Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Các vị trí dẫn đầu không đổi

Dẫn đầu bảng tổng sắp tiếp tục là đoàn thể thao Trung Quốc. Trong ngày 30.9, đoàn thể thao Trung Quốc giành thêm 8 HCV, nâng thành tích lên 151 HCV, 67 HCB và 59 HCĐ, tổng cộng 277 huy chương.

Nhật Bản đứng thứ 2 với 50 HCV, 77 HCB và 73 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ 3 với 24 HCV, 30 HCB và 49 HCĐ.

Uzbekistan đứng thứ 4 với 16 HCV, 19 HCB và 19 HCĐ. Thái Lan tiếp tục giữ vị trí thứ 5 với 12 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp đoàn thể thao Thái Lan đứng trong tốp 5.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 30.9

Tính đến hết ngày 30.9, đã có 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Bảy đoàn đã có HCV gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia. Timor Leste là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành được huy chương.

Trên toàn đại hội, đã có 40/46 đoàn thể thao giành huy chương. Trong ngày 30.9 có tổng cộng 22 bộ huy chương được trao, trong đó bắn súng và vật cùng có 4 bộ.