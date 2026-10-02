Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Nguyễn Thị Tâm 'đại chiến' võ sĩ Trung Quốc, tranh HCV quyền anh

Kỳ vọng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thi đấu bùng nổ

"Tay đấm thép" Nguyễn Thị Tâm có hành trình lịch sử tại ASIAD 20 trên đất Nhật Bản. Ở tuổi 32, gian nan trở lại sau chấn thương dây chằng gối quái ác nhưng với ý chí, tinh thần không bỏ cuộc, Nguyễn Thị Tâm đã làm nên lịch sử cho quyền anh Việt Nam khi lần đầu tiên có VĐV vào chơi trận chung kết ASIAD.

Nguyễn Thị Tâm (phải) trước cơ hội đoạt tấm HCV lịch sử cho quyền anh Việt Nam ở đấu trường ASIAD ẢNH: BÙI LƯỢNG

Ở bán kết trước đó, Nguyễn Thị Tâm xuất sắc đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0. Tại chung kết diễn ra lúc 11 giờ hôm nay, Nguyễn Thị Tâm sẽ đối đầu với thách thức lớn hơn mang tên Wu Yu, nhà đương kim vô địch Olympic Paris 2024 ở hạng cân 50 kg. Trước thềm ASIAD 20, nữ võ sĩ Trung Quốc tái khẳng định sức mạnh với danh hiệu vô địch châu Á, vô địch World Boxing Cup.

Nguyễn Thị Tâm quyết tâm cho trận đấu lịch sử của quyền anh Việt Nam ẢNH: BÙI LƯỢNG

Wu Yu có khả năng thi đấu toàn diện với tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát. Nguyễn Thị Tâm cũng đầy kinh nghiệm, bản lĩnh. Tay đấm Việt Nam được đánh giá có khả năng phòng thủ tốt chờ cơ hội để tung ra những cú phản đòn sắc bén, sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ.

Đội tuyển nữ 4 người cầu mây Việt Nam sẵn sàng chinh phục từng đối thủ cho mục tiêu bảo vệ HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu mây hành trình săn thêm vàng

Ở môn cầu mây, sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển nữ 4 người cầu mây Việt Nam chờ kết quả của bảng đấu còn lại để xác định đối thủ của mình ở bán kết diễn ra lúc 12 giờ hôm nay. Mục tiêu hàng đầu của cô trò HLV Trần Thị Vui là sẵn sàng chinh phục từng đối thủ nhằm bảo vệ danh hiệu từng đoạt được ở kỳ ASIAD trước. Đội tuyển nam 4 người cầu mây Việt Nam cũng được kỳ vọng giành chiến thắng trước Lào để giành vé vào bán kết.

Tại môn vật, đội tuyển Việt Nam có Đỗ Ngọc Linh tranh tài hạng cân 50 kg nữ vật tự do. Ở môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu nội dung thực tế ảo; bên cạnh đó các võ sĩ Nguyễn Thị Loan (49 kg), Nguyễn Hồng Trọng (58 kg), Trần Thị Ánh Tuyết (67 kg) thi đấu đối kháng.

Ở môn jujitsu có sự góp mặt tranh tài của các võ sĩ Việt Nam gồm Nguyễn Tất Lộc (77 kg), Lê Duy Thành, Lê Minh Nhựt (94 kg), Trần Thị Thanh Hà, Trần Hồng Ân (52 kg).

Lịch thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam: