Hai ngày cuối cùng ở ASIAD 20, Việt Nam còn có cơ hội vàng nào?

Nguyễn Thị Tâm và trận chung kết trong mơ

Trong số những cơ hội ít ỏi còn lại, Nguyễn Thị Tâm của môn quyền anh đang đứng ở vị trí đặc biệt. Cô đã vượt qua Alua Balkibekova của Kazakhstan với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ. Đó không phải chiến thắng trước một đối thủ vô danh. Balkibekova là nhà vô địch thế giới 2025 và từng hai lần vô địch châu Á.

Tâm vì thế đã tự mở cho mình cánh cửa lớn nhất: một trận chung kết ASIAD. Nhưng phía bên kia võ đài là Wu Yu của Trung Quốc, nhà vô địch Olympic Paris 2024. Đây là trận đấu mà mọi con số thống kê trước giờ thượng đài đều có thể trở nên vô nghĩa.

Nguyễn Thị Tâm, niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam sẽ tranh chung kết vào 11 giờ ngày 2.10 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Tâm cần tốc độ, khả năng di chuyển và sự chính xác trong từng đợt tấn công. Nhưng trên hết, cô phải giữ được cái đầu lạnh. Một trận chung kết lớn thường không được quyết định chỉ bởi kỹ thuật thuần túy, mà còn bởi khả năng duy trì chiến thuật khi áp lực lên tới mức cao nhất.

Nếu Tâm thắng ở trận chung kết trong mơ lúc 11 giờ ngày 2.10 đó sẽ là một trong những HCV giàu cảm xúc nhất của Việt Nam tại ASIAD 20.

Cầu mây nữ Việt Nam có quyền mơ về thêm vàng

Nếu quyền anh đặt niềm tin vào một cá nhân, cầu mây lại mang đến một hy vọng tập thể. Đội nữ 4 người của Việt Nam đã giành quyền vào bán kết. Đây là nội dung mà Việt Nam bước vào với tư cách đương kim vô địch. Đó vừa là lợi thế, vừa là sức ép

Lợi thế nằm ở kinh nghiệm. Những VĐV Việt Nam hiểu cảm giác thi đấu trong một trận đấu lớn, hiểu áp lực của việc được kỳ vọng và cũng hiểu cách kiểm soát những thời điểm căng thẳng. Nhưng hơn ai hết HLV Trần Thị Vui và học trò hiểu rằng từ bán kết, mỗi trận đều có thể trở thành một cuộc đấu cân não Một pha xử lý thiếu chính xác, một chuỗi điểm mất tập trung hay một thời điểm không tận dụng được cơ hội đều có thể khiến cục diện thay đổi.

Cầu mây nữ 4 người còn cách HCV 2 trận đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu mây nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết với chủ nhà Nhật Bản vào 12 giờ ngày 2.10. Nếu duy trì được phong độ như các trận vòng bảng, các cô gái Việt Nam đủ khả năng vào chung kết. Họ đã cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự khi vượt qua Thái Lan 2-0 ở vòng bảng nên con đường bảo vệ HCV vẫn hoàn toàn rộng mở.

Nếu Nguyễn Thị Tâm cùng cầu mây nữ đều giành chiến thắng, bài toán HCV của Việt Nam sẽ lập tức thay đổi. Riêng với đội 4 người cầu mây nam, mức độ chờ đợi HCV sẽ khó khăn hơn khi tất cả tùy thuộc vào trận bán kết có thể với Indonesia. Nếu vượt qua được thì chưa biết chừng vẫn có thể làm nên chuyện.

Chờ những ẩn số cuối cùng

Taekwondo là câu chuyện khác khi trông đợi các nội dung đối kháng. Bạc Thị Khiêm là một trong những cái tên đáng chú ý sau khi từng giành HCĐ tại ASIAD 19, HCV giải vô địch châu Á 2024 và HCV SEA Games 33.

Điểm đáng chờ đợi ở taekwondo là sự khó đoán. Một võ sĩ có thể phải đối đầu đối thủ mạnh ngay từ những vòng đầu. Ngược lại, một nhánh đấu thuận lợi có thể mở ra con đường tiến sâu. Bởi vậy, taekwondo không phải nguồn HCV có thể "tính trước", mà là nơi Việt Nam có thể chờ đợi những cú bứt phá.

Vật tự do thi đấu đến ngày cuối 3.10 với các niềm hy vọng còn lại có thể gây bất ngờ ẢNH: BÙI LƯỢNG

Sau ngày 1.10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, vẫn xếp hạng 21. Nếu mục tiêu là từ 4 HCV trở lên, đoàn Việt Nam cần thêm ít nhất hai tấm HCV trong những ngày cuối. Con số này nhìn có vẻ không lớn, nhưng khi thời gian chỉ còn hai ngày và phần lớn các cơ hội đã đi qua, hai HCV trở thành một thử thách rất lớn.

Hy vọng thực tế nhất để đạt mốc ấy là Nguyễn Thị Tâm và cầu mây nữ cùng bước lên bục cao nhất. Taekwondo hay một ẩn số nào đó từ vật tự do sẽ đóng vai trò như một phần thưởng thêm, thay vì phải gánh toàn bộ kỳ vọng. 2 ngày cuối sẽ là thời gian quyết định vị trí của Việt Nam trên bảng tổng sắp. Chỉ cần gia tăng thêm HCV, nhiều khả năng chúng ta sẽ vào top 20 tổng sắp.

Điều Việt Nam cần lúc này không phải là "phép màu" mà cần biến khả năng thành kết quả. Bởi chỉ một khoảnh khắc quyết định sẽ định hình cái kết của cả đoàn thể thao nước nhà tại ASIAD 20.