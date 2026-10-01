Ý chí thép của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

Từ nỗi đau mang tên SEA Games…

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Tâm tham dự với tư cách ĐKVĐ. Niềm tin vào mục tiêu bảo vệ thành công HCV SEA Games tăng lên khi cô có phong độ tốt, đoạt á quân cúp quyền anh thế giới. Thế nhưng ngay ở trận ra quân, chạm trán với võ sĩ Thái Lan, cô gái vàng quyền anh VN không may bị chấn thương rất nặng, đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Chấn thương quái ác khiến hành trình trở lại của Nguyễn Thị Tâm hết sức gian nan. Sau gần 2 năm trời kiên trì chữa trị, hồi phục, Nguyễn Thị Tâm đánh dấu sự trở lại với danh hiệu vô địch quốc gia 2025. Thế nhưng cô không có tên trong danh sách đội tuyển quyền anh VN tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Tâm (phải) giành quyền vào chung kết hạng cân 51 kg nữ môn quyền anh ASIAD 20 ẢNH: BÙI LƯỢNG

"Không được khoác lên mình màu áo đội tuyển, đau. Không được chiến đấu vì Tổ quốc, còn đau hơn", Nguyễn Thị Tâm chia sẻ về việc không thể tham dự SEA Games 33. Cô cũng bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ không dừng lại. Nỗi buồn này chỉ khiến ngọn lửa trong tôi cháy lớn hơn. Tôi vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn miệt mài bước tiếp hướng về mục tiêu lớn hơn là ASIAD".

...Đến thành tích lịch sử tại ASIAD

Quyết tâm là thế, khổ luyện không ngừng nhưng thành công chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt với môn thể thao gian nan, khốc liệt như quyền anh. Sau chấn thương ở SEA Games 32 (tháng 5.2023), Nguyễn Thị Tâm tái xuất ở ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023 nhưng sớm dừng bước. Không nản chí, nữ võ sĩ 32 tuổi lao vào tập luyện. Ý chí thép đã tôi luyện nên người hùng Nguyễn Thị Tâm với màn tỏa sáng rực rỡ tại ASIAD 20. Ở bán kết hạng cân 51 kg nữ diễn ra hôm qua (30.9), Nguyễn Thị Tâm bị đánh giá thấp hơn khi chạm trán nhà vô địch thế giới Balkibekova Alua (Kazakhstan). Tuy nhiên trong ngày thi đấu bùng nổ, tự tin và ra đòn hiệu quả, Nguyễn Thị Tâm khiến đối thủ phải chấp nhận thất bại. Chiến thắng trước nhà vô địch thế giới cũng giúp Nguyễn Thị Tâm tạo nên cột mốc lịch sử, trở thành võ sĩ quyền anh VN đầu tiên giành quyền vào chung kết ASIAD.

Ở chung kết diễn ra ngày mai (2.10), Nguyễn Thị Tâm chạm trán võ sĩ Wu Yu (Trung Quốc). Đối thủ rất đáng gờm khi là ĐKVĐ hạng cân 50 kg nữ của Olympic Paris 2024, ĐKVĐ châu Á. Thách thức cực lớn nhưng với phong độ cao, tâm lý hưng phấn, Nguyễn Thị Tâm sẵn sàng cho trận so găng lịch sử của quyền anh VN ở đấu trường ASIAD. Bên cạnh thành tích lịch sử của Nguyễn Thị Tâm, ở ngày thi đấu hôm qua, Lưu Diễm Quỳnh cũng ghi dấu ấn với tấm HCĐ ở hạng cân 75 kg nữ.