Quá tiếc: Xạ thủ Phạm Quang Huy đã ở rất gần tấm HCĐ ASIAD, nhưng...

'Hụt hơi' ở phút cuối

Khác với vòng loại tính điểm theo thang 1-10 cho mỗi viên bắn, vòng chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh áp dụng thể thức loại trực tiếp đầy kịch tính.

Cụ thể, 8 xạ thủ có điểm vòng loại cao nhất bước vào chung kết, thi đấu 8 series, mỗi series 5 viên, toàn bộ ở mốc thời gian 4 giây. Điểm số được tính theo kiểu "trúng/trượt": viên bắn đạt từ 9,7 điểm trở lên mới được tính là 1 điểm "trúng". Bắt đầu từ series thứ 4, xạ thủ có tổng điểm thấp nhất sẽ bị loại ngay sau mỗi series, khiến số người tranh tài giảm dần qua từng lượt, trước khi chỉ còn 2 người bước vào series cuối cùng để phân định HCV - HCB.

Ở thể thức khắc nghiệt này, Phạm Quang Huy đã thể hiện khá ấn tượng, trụ lại đến những lượt bắn gần cuối, nhưng cuối cùng lại là người bị loại với 20 điểm, qua đó đành dừng bước ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong lượt bắn cuối cùng của mình, anh chỉ bắn trúng 2 lần và dừng chân. Khoảng cách 2 điểm quá sít sao so với xạ thủ Bashir (Pakistan) giành HCĐ khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Nếu Quang Huy bắn trúng 4, 5 viên ở lượt này, anh nhiều khả năng giành HCĐ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sẽ còn nỗ lực

Phạm Quang Huy, sinh năm 1996 tại Hải Phòng, là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, người từng giành 11 HCV SEA Games trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Dù vậy, Quang Huy chỉ thực sự bén duyên với bắn súng từ năm 16 tuổi, sau khi học hết lớp 10 và được gia đình cho thử sức trong kỳ nghỉ hè.

Hiện tại, Quang Huy vừa thi đấu, vừa theo học ngành Huấn luyện thể thao, chuyên ngành bắn súng tại Trường Đại học Thể dục Thể thao, dưới sự dìu dắt của xạ thủ huyền thoại Hoàng Xuân Vinh và chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun.

Tên tuổi của Quang Huy gắn liền với cột mốc lịch sử của bắn súng Việt Nam, khi anh giành tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại một kỳ ASIAD, ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) hồi năm 2023, với 240,5 điểm. Tuy nhiên, tại ASIAD 20 lần này, hành trình bảo vệ ngôi vương ở đúng nội dung sở trường ấy của Quang Huy đã không thành công khi anh không thể giành vé vào chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân cũng như nội dung đồng đội.

Chuyển sang nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, vốn không phải thế mạnh truyền thống của anh, Quang Huy đã thi đấu đầy nỗ lực để vượt qua vòng loại với vị trí thứ 6/8 xạ thủ giành quyền vào chung kết. Dù vị trí thứ 4 chung cuộc đồng nghĩa với việc anh lỡ hẹn với huy chương, nhưng màn trình diễn bền bỉ, bám đuổi đến những lượt bắn cuối cùng vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Ở tuổi 30, Quang Huy giờ mới bước vào độ "chín" của môn bắn súng. Chắc chắn, VĐV này sẽ còn nỗ lực để tiếp tục là niềm hy vọng vàng của bắn súng Việt Nam tại các giải đấu lớn sắp tới.