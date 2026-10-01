Con trai cựu vô địch SEA Games Mạnh Cường lần đầu đăng quang đơn nam quốc gia

Tiếp bước người cha

Tối 30.9 tại Vĩnh Long, trận chung kết đơn nam - nội dung danh giá nhất của giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026 - diễn ra giữa hai tay vợt cùng thuộc CAND - T&T là Vũ Mạnh Huy và Lê Đình Đức. Đây cũng là cuộc so tài đặc biệt với HLV Vũ Mạnh Cường, khi một trong hai tay vợt tranh chức vô địch là con trai ông.

Trước trận đấu, HLV Vũ Mạnh Cường yêu cầu cả hai học trò thi đấu hết mình để tìm ra người xứng đáng nhất. Và Vũ Mạnh Huy đã tạo nên dấu ấn lớn khi đánh bại đàn anh Lê Đình Đức với tỷ số 4-1, lần đầu tiên đăng quang ở nội dung đơn nam quốc gia.

Hơn ai hết, HLV Vũ Mạnh Cường hiểu giá trị của danh hiệu này. Ông từng hai lần vô địch đơn nam SEA Games, đứng trên đỉnh cao bóng bàn Đông Nam Á. Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp, giờ đây người con trai của ông cũng bước lên bục cao nhất ở một giải đấu cấp quốc gia.

CAND - T&T tiếp tục thể hiện sức mạnh ở giải năm nay, có 4 tay vợt vào bán kết đơn nam ẢNH: CAND - T&T

Con đường đến chức vô địch của Vũ Mạnh Huy không hề bằng phẳng. Sau khi đứng nhất vòng bảng, anh lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh đến từ TP.HCM, Hà Nội và Quân đội. Ở bán kết, Huy tiếp tục đánh bại đồng đội Đinh Anh Hoàng để giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Đó là hành trình mà Huy phải vượt qua đại diện của gần như tất cả những đơn vị mạnh nhất bóng bàn Việt Nam. Danh hiệu vì thế càng có ý nghĩa với tay vợt trẻ, nhất là khi anh thi đấu dưới sự dẫn dắt trực tiếp của người cha.

Là con trai của một cựu vô địch SEA Games, Vũ Mạnh Huy không tránh khỏi những áp lực của sự kỳ vọng. Và vô địch tại Vĩnh Long là câu trả lời bằng thành tích của tay vợt này. Đây không chỉ là danh hiệu cá nhân đầu tiên mà còn là sự tiếp nối truyền thống bóng bàn của gia đình Vũ Mạnh Cường.

Đáng chú ý, cả 4 tay vợt góp mặt ở bán kết đơn nam đều thuộc CAND - T&T. Lê Đình Đức dù không thể giành HCV vẫn có một giải đấu thành công. Ở tứ kết, anh đánh bại cựu vô địch quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Phòng, người từng tạo ra không ít khó khăn cho các tay vợt CAND - T&T.

Lê Đình Đức khép lại giải với 1 HCV đồng đội nam, 1 HCV đôi nam và HCB đơn nam.

Chung cuộc, CAND - T&T giành 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đứng đầu toàn đoàn. Đội bóng này vô địch 6 trong tổng số 7 nội dung, gồm đồng đội nam, 3 nội dung đôi, đơn nam và đơn nữ.

Việc cùng lúc đăng quang ở cả đơn nam lẫn đơn nữ tiếp tục cho thấy sức mạnh của CAND - T&T ở các nội dung cá nhân. Trước đó, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, đội cũng giành HCV ở cả hai nội dung đơn danh giá này. Đây là thành tích đặc biệt khi lần đầu tiên sau 40 năm một đoàn cùng lúc chiến thắng ở cả đơn nam và đơn nữ tại đại hội.

Màn phục thù Hải Phòng

HLV Vũ Mạnh Cường cho biết thành tích của CAND - T&T tại giải lần này vượt ngoài mong đợi của ban huấn luyện. Điều khiến ông hài lòng nhất là đội đã đòi lại được HCV đồng đội nam.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, CAND - T&T từng dừng bước trước Hải Phòng ở bán kết. Vì vậy, khi hai đội tái ngộ trong trận chung kết tại Vĩnh Long, HLV Vũ Mạnh Cường thừa nhận ông không nghĩ các học trò có thể giành chiến thắng.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng ngay từ những lượt đấu đầu tiên. Đinh Anh Hoàng mở màn bằng thất bại sít sao 2-3 trước Đoàn Bá Tuấn Anh. Tuy nhiên, Lê Đình Đức nhanh chóng đưa CAND - T&T trở lại khi đánh bại Duy Phong 3-1.

Tạ Hồng Khánh sau đó tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 3-1, giúp CAND - T&T vượt lên dẫn 2-1. Hải Phòng không dễ dàng buông xuôi khi Đinh Anh Hoàng tiếp tục nhận thất bại ở trận thứ tư, đưa tỷ số về 2-2.

Ở trận quyết định, Lê Đình Đức một lần nữa đối đầu Đoàn Bá Tuấn Anh - người từng đánh bại anh ở cả nội dung đơn lẫn đồng đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

Lần này, Đức thi đấu bình tĩnh, chắc chắn và bản lĩnh hơn để giành chiến thắng, qua đó mang về tấm HCV đồng đội nam cho CAND - T&T.

Trước đó ở bán kết, CAND - T&T vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0. Trong đó, Lê Đình Đức đánh bại Nguyễn Anh Tú 3-0.

Các tay vợt của CAND - T&T thi đấu rất thành công ở giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026 ẢNH: CAND - T&T

Trần Mai Ngọc - 'nữ hoàng' của giải đấu

Không chỉ thống trị các nội dung đồng đội và đơn nam, CAND - T&T còn giành trọn 3 HCV ở các nội dung đôi.

Ở đôi nam, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức đánh bại chính các đồng đội Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy trong trận chung kết nội bộ. Đinh Anh Hoàng sau đó tiếp tục kết hợp với Trần Mai Ngọc để giành HCV đôi nam nữ. Cặp đôi của CAND - T&T vượt qua Nguyễn Quang Trường - Lâm Thư Cúc của Quân đội.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cặp Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc trở lại ngôi vô địch ở một giải đấu cấp quốc gia. Trước đó, họ từng cùng nhau giành HCV lịch sử tại SEA Games 32.

Trần Mai Ngọc cũng là tay vợt thành công nhất giải với 3 HCV. Ở đôi nữ, cô cùng Hoàng Trà My đánh bại cặp Trần Diệu Linh - Lâm Thư Cúc của Quân đội để lên ngôi vô địch.

Trong trận bán kết đơn nữ, Mai Ngọc vượt qua cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga với tỷ số 4-1. Đến chung kết, cô đối đầu Chung Thị Mỹ Huyền của Tây Ninh.

Mai Ngọc để thua ngay ở set đầu nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận và thắng liền 4 set còn lại. Đáng chú ý, ở set 3, tay vợt CAND - T&T thực hiện màn ngược dòng ấn tượng từ thời điểm bị dẫn 2-6 để giành chiến thắng.

Hai trận chung kết nội bộ ở đôi nam và đơn nam là minh chứng rõ nét cho chiều sâu lực lượng của CAND - T&T. 6 tấm HCV mà đội giành được không chỉ đến từ một vài cá nhân nổi bật, mà là kết quả của cả một tập thể được xây dựng qua quá trình tập luyện và thi đấu lâu dài.

Thành công của CAND - T&T cũng cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp giữa ngành công an và T&T Group trong phát triển bóng bàn thành tích cao. Môi trường rèn luyện kỷ luật, nền tảng con người cùng nguồn lực đầu tư cho tập luyện, thi đấu và chế độ đãi ngộ đã tạo điều kiện để các tay vợt phát huy khả năng.