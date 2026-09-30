Billiards: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh cạnh tranh quyết liệt tại World Cup Hàn Quốc

Chặng World Cup billiards thứ sáu trong năm

Kể từ đầu năm 2026, 5 chặng World Cup billiards đã được tổ chức. Chặng World Cup billiards thứ sáu của mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, dự kiến từ ngày 2 đến 8.11.

Chặng World Cup billiards diễn ra tại xứ sở kim chi hứa hẹn có đông đảo cơ thủ Việt Nam đăng ký tham dự. Trong đó, những cái tên hàng đầu của carom 3 băng Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực là không thể thiếu.

World Cup billiards tổ chức ở Hàn Quốc được đánh giá là chặng đấu khắc nghiệt nhất năm. Giải đấu này chắc chắn sẽ quy tụ đông đảo cơ thủ Hàn Quốc, nơi được xem là cường quốc của carom 3 băng thế giới.

Trần Quyết Chiến chưa đạt thành tích tốt trong những giải đấu quốc tế, kể từ đầu mùa 2026 ẢNH: P.L

Giải đấu dù nhiều thử thách, nhưng cũng là cơ hội để carom 3 băng Việt Nam tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm 2026 với tư cách cá nhân. Đã 5 chặng đấu World Cup billiards trôi qua, chưa có cơ thủ nào của Việt Nam được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tính đến lúc này, cơ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất tại đấu trường World Cup billiards là Chiêm Hồng Thái. Tay cơ sinh năm 1999 từng vào đến chung kết của chặng World Cup billiards diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du - TP.HCM hồi tháng 5. Ở trận đấu tranh chức vô địch, Chiêm Hồng Thái không thể vượt qua được cơ thủ có biệt danh "thiên tài" Frederic Caudron.

Tính đến lúc này, Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất (á quân) ở đấu trường World Cup billiards ẢNH: P.L

Gần đây nhất, Bao Phương Vinh cũng đoạt vị trí á quân tại giải vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tại Blois - Pháp. Cơ thủ Việt Nam để thua tiếc nuối trước VĐV kỳ cựu Eddy Merckx trong trận chung kết.

Khác với World Cup (có từ 5 đến 7 chặng mỗi năm), đấu trường World Championship chỉ được tổ chức 1 lần/năm.

Chức vô địch duy nhất của billiards carom 3 băng Việt Nam trong năm 2026 đến từ nội dung đồng đội. Vào đầu năm 2026, bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến cùng Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc đăng quang giải billiards carom 3 băng đồng đội thế giới.



