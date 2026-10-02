Nỗi buồn bắn súng Việt Nam

Tiếc nuối

Chiều qua 1.10, xạ thủ Phạm Quang Huy đã để vuột mất tấm HCĐ một cách đáng tiếc ở chung kết nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nam (mỗi loạt bắn gồm 5 viên và chỉ tính số phát bắn đạt chuẩn gọi là hit, thay vì cộng điểm từng viên như vòng loại). Ở loạt bắn thứ 4, Huy đã đạt 15 hit, bằng với VĐV giành HCB là Su Lianbofan (Trung Quốc). Tiếc rằng ở thời khắc quyết định, anh chỉ được 3 hit, còn Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan) đạt 5 hit để san bằng điểm số là 18. Đến loạt cuối cùng để phân định HCĐ, Huy chỉ đạt 2 hit (điểm tổng 20), đành ngậm ngùi đứng thứ 4 trong khi đối thủ đạt 3 hit (điểm tổng 21) giành HCĐ.

Phạm Quang Huy vuột mất tấm HCĐ 25 m súng ngắn bắn nhanh nam Ảnh: Hiền Hương

Tiếc cho xạ thủ quê Hải Phòng vì anh đã có một ngày thi đấu rất tốt dù nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nam không phải sở trường. HLV Trần Quốc Cường chia sẻ: "Hôm nay Quang Huy đã có màn trình diễn xuất sắc, nhưng hơi thiếu may mắn. Ở loạt bắn cuối cùng để tranh tốp 3, em hơi căng thẳng nên thực hiện cũng không tốt. Đây không phải nội dung sở trường của Huy. Các năm trước Huy tập trung nội dung súng hơi nhiều nhưng năm nay ban huấn luyện khi thấy em đã ổn định chuyên môn muốn em tập bắn đa dạng hơn, để gánh vác cùng đồng đội ở các giải đấu có nhiều nội dung".

Thua ở thời khắc quyết định

Màn trình diễn của Quang Huy kéo dài những cú vấp ngã đáng tiếc ở các thời khắc quyết định dẫn đến cơn khát huy chương của bắn súng VN tại ASIAD 20. Trước đó vào ngày 28.9, niềm hy vọng vàng Thu Vinh cũng đã thi đấu rất tốt ở vòng loại và khởi đầu mạnh mẽ ở chung kết 25 m súng ngắn nữ. Sau 35 phát đạn, cô đã đạt 28 hit - đồng hạng nhì với Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc), chỉ kém người dẫn đầu Kim Hyon-suk (Triều Tiên) đúng 1 hit. Nhưng việc chỉ đạt 2 hit ở loạt quyết định khiến Thu Vinh tụt xuống hạng 4 và lỡ cơ hội tranh huy chương. Tương tự, đội súng ngắn thể thao nữ cũng có lúc xếp hạng 2 rồi sau một loạt bắn hỏng lại bị xuống hạng 4. Sự thiếu may mắn này khiến bắn súng VN trắng tay ở các nội dung trọng điểm, chỉ có 1 HCĐ đồng đội nữ 10 m súng ngắn (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy), không thể hoàn tất chỉ tiêu giành tối thiểu 1 HCV.

HLV Trần Quốc Cường thẳng thắn: "Nói chung ASIAD 20 là giải đấu thất bại của đoàn bắn súng VN. Rất tiếc năm nay bắn súng cứ đến giai đoạn cuối thì mình lại bắn hỏng, từ nội dung súng ngắn thể thao đồng đội và cá nhân Thu Vinh, nay là Quang Huy. Xét về chủ quan mình đã chuẩn bị khá tốt, nhưng khách quan lực lượng chúng ta mỏng quá trong khi các nước có bề dày đang xây lớp kế cận rất tốt. Bắn súng VN ở cấp địa phương có kinh phí eo hẹp, để CLB đào tạo ra một VĐV có thành tích rất ít. Một nội dung thi đấu, chỉ có 5 - 6 người đấu loại để vào đội hình đội tuyển bắn súng VN. Trong khi các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… có 20 - 30 người có trình độ tốt ngang nhau".



