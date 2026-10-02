Đội tuyển nữ Trung Quốc thua đau Hàn Quốc sau 11 năm, mất HCĐ ASIAD 20

Dù bị đánh giá thấp hơn và trải qua 11 năm chưa thắng đội tuyển nữ Trung Quốc nhưng các cô gái Hàn Quốc nhập cuộc đầy tự tin. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã dâng cao đội hình, chơi tấn công. Ngay ở phút thứ 4, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của hậu vệ Noh Jin-young.

Đội tuyển nữ Hàn Quốc gây bất ngờ khi ghi bàn ở phút thứ 4 ẢNH: REUTERS

Đội tuyển nữ Trung Quốc bất lực, không thể sút tung lưới Hàn Quốc

Bất ngờ bị thủng lưới, đội tuyển nữ Trung Quốc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 43% trong hiệp 1, gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vòng cấm đội tuyển nữ Hàn Quốc. Dù chơi đầy cố gắng nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc chỉ tạo ra 3 cú sút và bóng đều đi không trúng đích. Không những vậy, mỗi khi đội tuyển nữ Hàn Quốc phản công, khung thành Trung Quốc còn liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Phải rất may mắn đội tuyển nữ Trung Quốc mới không bị thủng lưới thêm bàn thứ hai.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Trung Quốc làm mới hoàn toàn hàng công, đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, cũng giống hiệp 1, đội tuyển nữ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Hàn Quốc. Mãi đến phút 69, đội tuyển nữ Trung Quốc mới tạo ra cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Wang Shuang đột phá, vượt qua 2 cầu thủ Hàn Quốc và sút bóng trúng xà ngang. Đến phút 75, Wurimugula thoát xuống, có cơ hội đối mặt với thủ thành của Hàn Quốc nhưng đáng tiếc pha sút bóng của tiền đạo Trung Quốc đi ra ngoài.

Khoảng 15 phút cuối trận, đội tuyển nữ Trung Quốc tận dụng chiều cao, dùng rất nhiều những quả tạt vào vòng cấm đội tuyển nữ Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian này, các cô gái Trung Quốc có đến 8 lần dứt điểm. Dù vậy, đội tuyển nữ Trung Quốc bất lực, không lần nào xuyên thủng lưới đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Đội tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) không thể gỡ hòa, thua trận tranh HCĐ ẢNH: REUTERS

Chung cuộc, đội tuyển nữ Hàn Quốc vượt qua đội tuyển nữ Trung Quốc 1-0 và giành HCĐ ASIAD 20. Sau 11 năm, đội tuyển nữ Hàn Quốc mới có thể đánh bại đội tuyển nữ Trung Quốc.

Lúc 17 giờ 30 ngày 2.10, trận tranh HCV giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra.