Hoàng Hên chấn thương cơ, chắc chắn vắng mặt trận tái đấu Malaysia tranh hạng ba

Cụ thể, Hoàng Hên gặp vấn đề ở cơ bắp chân và buộc phải nghỉ ngơi để hồi phục. Đây là chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng khi cuộc đối đầu Malaysia đã đến gần (diễn ra vào ngày 5.10), tiền vệ của CLB Hà Nội không kịp bình phục để ra sân. Dù vậy, anh vẫn khẳng định mình sẽ sớm trở lại.

Như vậy, bên cạnh những cái tên đã phải chia tay giải đấu do dính chấn thương hay việc gia đình như Xuân Son hay Phạm Gia Hưng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chịu thêm một tổn thất đáng kể ở hàng công trước trận đấu quan trọng với Malaysia. Sự vắng mặt của Hoàng Hên, cầu thủ vốn mang đến khả năng sáng tạo chắc chắn sẽ buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại phương án nhân sự cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên bất đắc dĩ rời sân ở trận gặp Pakistan ẢNH: NGỌC LINH

Vẫn là bài toán dứt điểm và phòng thủ của Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Trước sự vắng mặt chắc chắn của Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn giữa 2 phương án cho bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam. Phương án thứ nhất là bộ ba Đình Bắc - Williams Minh Hoàng - Hai Long. Trong đó, Hai Long có thể di chuyển tự do để hỗ trợ Đình Bắc.

Phương án còn lại là bộ ba Đình Bắc - Williams Minh Hoàng - Tài Lộc. Lúc này, Williams Minh Hoàng và Tài Lộc có thể liên tục hoán đổi vị trí nhằm tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Dù lựa chọn phương án nào, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng vẫn nhiều khả năng là 2 cái tên cố định. Ngoài ra, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng đứng trước nguy cơ không thể ra sân vào ngày 5.10 vì cũng có vấn đề về cơ.