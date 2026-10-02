Không có bàn gỡ hòa của Hai Long, không biết đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu: Tác giả lên tiếng

Đình Bắc đề cao tập thể

Dù là người tạo ra khác biệt lớn nhất với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, Đình Bắc vẫn dành những lời đầu tiên để nói về tập thể: "Đây là chiến thắng của toàn đội". Tiền đạo người Nghệ An cũng chia sẻ một chi tiết thú vị diễn ra sau khi trận đấu kết thúc: "Sau trận, có 2-3 cầu thủ Pakistan đã muốn đổi áo nên tôi đổi với họ".

Đình Bắc không chỉ thi đấu chững chạc trên sân cỏ mà còn phát biểu cực hay, luôn suy nghĩ đến tập thể ẢNH: NGỌC LINH

Nói về nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt trong hiệp 1, Đình Bắc cho rằng yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả 2 đội: "Hiệp 1 đá lúc 4 giờ chiều nên rất nắng, ảnh hưởng không ít đến thể lực của toàn đội. Khi nắng xuống thì chúng tôi có màn trình diễn tốt hơn".

Đình Bắc cũng không quên gửi lời khen đến người đồng đội đã có bàn thắng ấn định chiến thắng: "Williams Minh Hoàng là cầu thủ tốt, và tôi chúc mừng cậu ấy vì có 1 bàn thắng". Chính đội phó đội tuyển Việt Nam đã kiến tạo cho tiền đạo của CLB Công an TP.HCM ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2.

Hai Long tiết lộ ông Kim đã nói gì khi dính bàn mở tỷ số của Pakistan

Tương tự Đình Bắc, Hai Long cũng nhìn nhận hiệp 1 là giai đoạn khó khăn chung của toàn đội vì lý do thời tiết: "Trận hôm nay, hiệp 1 thì cả đội gặp một chút khó khăn vì thời tiết. Kết quả thì mọi người cũng đã thấy". Tiền vệ này cho biết chính những lời động viên, nhắc nhở về mặt chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong giờ nghỉ đã giúp toàn đội lấy lại sự tỉnh táo cần thiết: "Khi bước vào giờ nghỉ, HLV đã nhắc nhở về chiến thuật, động viên toàn đội phải thức tỉnh để bước vào hiệp 2 với một bộ mặt khác, chơi tốt hơn".

Hai Long gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam

Bàn thắng vào lưới Pakistan giúp Hai Long tự tin hơn ẢNH: NGỌC LINH

Được hỏi về sức mạnh của Malaysia sau khi đội bóng này giành chiến thắng đậm 6-0 ở trận cuối vòng bảng, Hai Long cho rằng đây là tín hiệu chung của cả giải đấu chứ không chỉ riêng đối thủ ở trận tranh hạng 3. Anh nói: "Tôi nghĩ không chỉ họ, mà các đội đều có sự thay đổi tích cực".

Cuối cùng, Hai Long khẳng định toàn đội đều đang nóng lòng chờ đợi trận tranh hạng 3: "Bản thân tôi đang chờ đợi trận đấu tiếp theo. Ở giải đấu này, dù cho đối thủ là ai, Malaysia, Singapore hay Thái Lan... toàn đội luôn háo hức chờ đợi được thi đấu".