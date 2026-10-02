    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Không có bàn gỡ hòa của Hai Long, không biết đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu: Tác giả lên tiếng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Sau chiến thắng ngược 4-2 đầy cảm xúc trước Pakistan ở trận đấu cuối của vòng bảng FIFA ASEAN Cup vào ngày 2.10, Đình Bắc và Hai Long, 2 cầu thủ lập công cho đội tuyển Việt Nam có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông.

    Đình Bắc đề cao tập thể

    Dù là người tạo ra khác biệt lớn nhất với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, Đình Bắc vẫn dành những lời đầu tiên để nói về tập thể: "Đây là chiến thắng của toàn đội". Tiền đạo người Nghệ An cũng chia sẻ một chi tiết thú vị diễn ra sau khi trận đấu kết thúc: "Sau trận, có 2-3 cầu thủ Pakistan đã muốn đổi áo nên tôi đổi với họ".

    Không có bàn gỡ hòa của Hai Long, không biết đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu: Tác giả lên tiếng- Ảnh 1.

    Đình Bắc không chỉ thi đấu chững chạc trên sân cỏ mà còn phát biểu cực hay, luôn suy nghĩ đến tập thể

    ẢNH: NGỌC LINH

    Nói về nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt trong hiệp 1, Đình Bắc cho rằng yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến cả 2 đội: "Hiệp 1 đá lúc 4 giờ chiều nên rất nắng, ảnh hưởng không ít đến thể lực của toàn đội. Khi nắng xuống thì chúng tôi có màn trình diễn tốt hơn".

    Đình Bắc cũng không quên gửi lời khen đến người đồng đội đã có bàn thắng ấn định chiến thắng: "Williams Minh Hoàng là cầu thủ tốt, và tôi chúc mừng cậu ấy vì có 1 bàn thắng". Chính đội phó đội tuyển Việt Nam đã kiến tạo cho tiền đạo của CLB Công an TP.HCM ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2.

    Hai Long tiết lộ ông Kim đã nói gì khi dính bàn mở tỷ số của Pakistan

    Tương tự Đình Bắc, Hai Long cũng nhìn nhận hiệp 1 là giai đoạn khó khăn chung của toàn đội vì lý do thời tiết: "Trận hôm nay, hiệp 1 thì cả đội gặp một chút khó khăn vì thời tiết. Kết quả thì mọi người cũng đã thấy". Tiền vệ này cho biết chính những lời động viên, nhắc nhở về mặt chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong giờ nghỉ đã giúp toàn đội lấy lại sự tỉnh táo cần thiết: "Khi bước vào giờ nghỉ, HLV đã nhắc nhở về chiến thuật, động viên toàn đội phải thức tỉnh để bước vào hiệp 2 với một bộ mặt khác, chơi tốt hơn".

    Hai Long gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam

    Hai Long gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam

    Không có bàn gỡ hòa của Hai Long, không biết đội tuyển Việt Nam sẽ đi về đâu: Tác giả lên tiếng- Ảnh 3.

    Bàn thắng vào lưới Pakistan giúp Hai Long tự tin hơn

    ẢNH: NGỌC LINH

    Được hỏi về sức mạnh của Malaysia sau khi đội bóng này giành chiến thắng đậm 6-0 ở trận cuối vòng bảng, Hai Long cho rằng đây là tín hiệu chung của cả giải đấu chứ không chỉ riêng đối thủ ở trận tranh hạng 3. Anh nói: "Tôi nghĩ không chỉ họ, mà các đội đều có sự thay đổi tích cực".

    Cuối cùng, Hai Long khẳng định toàn đội đều đang nóng lòng chờ đợi trận tranh hạng 3: "Bản thân tôi đang chờ đợi trận đấu tiếp theo. Ở giải đấu này, dù cho đối thủ là ai, Malaysia, Singapore hay Thái Lan... toàn đội luôn háo hức chờ đợi được thi đấu".

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Việt Nam thứ nhì, Thái Lan thua sốc Philippines vẫn tốp 1

    Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Việt Nam thứ nhì, Thái Lan thua sốc Philippines vẫn tốp 1

    Đội tuyển Việt Nam cán đích vòng bảng của hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ nhì. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tranh hạng ba với Malaysia.

    Williams Minh Hoàng nói cực hay về Đình Bắc, tiếc nuối vì không… lập hat-trick: ‘Tôi vẫn vui vì đã ghi bàn’

    Báo Đông Nam Á: 'Đội tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, trận đại chiến Malaysia sẽ rất hấp dẫn'

    Khám phá thêm chủ đề

    Đình Bắc đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026 Kim Sang-sik Pakistan Malaysia

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận