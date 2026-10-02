Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Việt Nam thứ nhì, Thái Lan thua sốc Philippines vẫn tốp 1

Thái Lan bất ngờ để thua Philippines
Ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra 2.10 trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik cán đích vòng bảng với vị trí thứ nhì, khi có 6 điểm và hiệu số +1.
Trận đấu còn lại của bảng B diễn ra chiều cùng ngày chứng kiến bất ngờ lớn. Đội tuyển Thái Lan để thua sốc 1-2 trước đội tuyển Philippines. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng gì đến cục diện bảng xếp hạng.
Đội tuyển Thái Lan vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, sở hữu 6 điểm và hiệu số +5.
Philippines xếp thứ ba chung cuộc với 4 điểm và hiệu số 0. Đội tuyển Pakistan xếp cuối bảng với 1 điểm và hiệu số -6.
Highlight đội tuyển Thái Lan 1-2 Philippines: Chiến thắng chia tay FIFA ASEAN Cup
FIFA ASEAN Cup 2026 đã đi đến hồi kết. Với vị trí nhì bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ vào chơi trận tranh HCĐ của hạng 1 với Malaysia (đội nhì bảng A) vào chiều 5.10.
Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vào chung kết tranh chức vô địch hạng 1 với chủ nhà Indonesia (nhất bảng A) vào tối 5.10.
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