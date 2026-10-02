Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Việt Nam thứ nhì, Thái Lan thua sốc Philippines vẫn tốp 1

Thái Lan bất ngờ để thua Philippines

Ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra 2.10 trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik cán đích vòng bảng với vị trí thứ nhì, khi có 6 điểm và hiệu số +1.

Trận đấu còn lại của bảng B diễn ra chiều cùng ngày chứng kiến bất ngờ lớn. Đội tuyển Thái Lan để thua sốc 1-2 trước đội tuyển Philippines. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng gì đến cục diện bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: CMH

Đội tuyển Thái Lan vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, sở hữu 6 điểm và hiệu số +5.

Philippines xếp thứ ba chung cuộc với 4 điểm và hiệu số 0. Đội tuyển Pakistan xếp cuối bảng với 1 điểm và hiệu số -6.

Highlight đội tuyển Thái Lan 1-2 Philippines: Chiến thắng chia tay FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam (phải) tranh hạng ba với Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

FIFA ASEAN Cup 2026 đã đi đến hồi kết. Với vị trí nhì bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ vào chơi trận tranh HCĐ của hạng 1 với Malaysia (đội nhì bảng A) vào chiều 5.10.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vào chung kết tranh chức vô địch hạng 1 với chủ nhà Indonesia (nhất bảng A) vào tối 5.10.