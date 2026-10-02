HLV Pakistan: 'Khi cầu thủ số 9 vào sân, tôi biết mọi rắc rối sẽ xảy ra và Việt Nam đã thắng'

Cầu thủ số 9 gây ra nhiều vấn đề ở hành lang phải

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Solano dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam gỡ hòa khá sớm và từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn. Một số cầu thủ bắt đầu xuống sức và chúng tôi để đối phương có quá nhiều khoảng trống.

Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh và cũng là một trong những ứng viên cho chức vô địch giải đấu này.

Tôi nghĩ hôm nay Pakistan cần phải học hỏi từ những sai lầm của mình. Đó là vấn đề về cách chúng tôi tổ chức phòng ngự và xử lý tình huống tốt hơn. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giàu năng lượng hơn và họ có thể duy trì cường độ cao hơn. Đó là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của trận đấu. Khi cầu thủ số 9 (Đình Bắc - PV) vào sân, chúng tôi biết mọi rắc rối sẽ xảy ra vì cậu ấy có thể gây ra rất nhiều vấn đề ở hành lang cánh phải. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng tuyệt vời".

Williams Minh Hoàng và Đình Bắc mang đến nhiều tia hy vọng cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

HLV Solano chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn Indonesia vì đã trao cho chúng tôi cơ hội được tham dự giải đấu này. Đây thực sự là một trải nghiệm rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Trong 45 phút đầu tiên, đội đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi biết những vấn đề của mình, đặc biệt là tình trạng thể lực. Ở cấp độ thi đấu như thế này, một số cầu thủ chưa có được nền tảng thể lực đủ tốt. Đó là vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết. Dù vậy, tôi cho rằng Pakistan đã có một giải đấu khá tốt. Chúng tôi không hài lòng khi không thể tiến vào trận chung kết, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tất cả mọi người. Tôi rất vui khi được có mặt ở đây và hy vọng những trận đấu ở đẳng cấp như thế này sẽ tiếp tục xuất hiện với Pakistan trong tương lai".

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan để tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

Pakistan đã có thời điểm chơi rất tốt trước đội tuyển Việt Nam

HLV Solano cũng tiết lộ Pakistan sẵn sàng tham dự các giải đấu của khu vực Đông Nam Á: "Như tôi đã nói, đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng nếu nhìn vào thứ hạng FIFA, khoảng cách giữa các đội có vẻ rất lớn. Nhưng qua 3 trận đấu, chúng tôi đã cho thấy sự tiến bộ. Chúng tôi thua Thái Lan, hòa Philippines và hôm nay đã có thời điểm thi đấu rất tốt trước đội tuyển Việt Nam. Đó là một dấu hiệu tích cực.

Tất nhiên, Pakistan vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, bóng đá Pakistan chưa có một nền bóng đá chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Trong khi đó, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều có những giải đấu chuyên nghiệp phát triển. Nhưng chúng tôi không muốn lấy đó làm lý do. Trong giải đấu này, toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng hết sức. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nghĩ về tương lai. Nếu những giải đấu như thế này tiếp tục được tổ chức, Pakistan cần phải tham dự, không quan trọng đối thủ là ai. Chúng tôi muốn đến, cạnh tranh, học hỏi những điều tích cực và đối mặt với tất cả những vấn đề mà chúng tôi gặp phải".

Trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam đã gặp tương đối nhiều khó khăn trước Pakistan. Trong hiệp 1, các học trò HLV Kim Sang-sik tấn công bế tắc, phòng ngự thiếu tập trung và bị thủng lưới trước sau pha lập công của Mohid Ullah.

Sang hiệp 2, khi HLV Kim Sang-sik thực hiện một loạt sự điều chỉnh nhân sự, đội tuyển Việt Nam mới cải thiện được lối chơi. Sang, Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc thay nhau lập công để giúp "Những chiến binh sao vàng" vươn lên dẫn trước 3-1.

Phút 88, Ali Khan có pha độc diễn trước vòng cấm trước khi ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Pakistan. Đến phút 90+1, Williams Minh Hoàng đón đường chuyền thuận lợi của Đình Bắc rồi tung cú dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhì bảng B và sẽ chạm trán Malaysia ở trận tranh hạng 3.