Malaysia biến động lớn trước trận đại chiến Việt Nam tranh HCĐ: Đội trưởng bất ngờ chia tay, HLV Tan nói gì?

Theo Harian Metro và Berita Harian, Dion Cools đã rời đội tuyển Malaysia sau trận thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối bảng A để giải quyết việc gia đình. Vì vậy, trung vệ 30 tuổi sẽ không góp mặt trong trận tranh hạng 3 với đội tuyển Việt Nam tại sân Gelora Bung Karno (Indonesia) vào ngày 5.10.

Chia sẻ với truyền thông Malaysia chiều 3.10, HLV Tan Cheng Hoe xác nhận: “Thông tin Dion Cools rời đội sau trận Singapore là chính xác. Anh ấy sẽ không có mặt trong trận đấu sắp tới vì có việc gia đình cần được giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Dion và chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Dion Cools (áo vàng) là cầu thủ rất quan trọng ở hàng thủ của đội tuyển Malaysia ẢNH: MINH TÚ

Sức mạnh đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng đáng kể

Harian Metro đánh giá: “Sự vắng mặt của Dion Cools là tổn thất đáng kể đối với Malaysia. Cầu thủ này không chỉ giữ vai trò đội trưởng mà còn là một trong những nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự. Việc cầu thủ đang chơi ở Nhật Bản bất ngờ chia tay các đồng đội trước trận đấu cuối cùng cũng khiến Malaysia phải tính toán lại nhân sự cho cuộc đối đầu với Việt Nam”.

Trước Dion Cools, đội tuyển Malaysia đã mất ngôi sao trên hàng công Faisal Halim. Tiền đạo này gặp phải chấn thương bắp chân và gân trong trận đấu với Indonesia (hòa 0-0).

Dù mất đi 2 ngôi sao quan trọng nhưng HLV Tan Cheng Hoe cũng vừa đón nhận một thông tin tích cực khi tiền đạo nhập tịch Bergson có thể ra sân trận gặp đội tuyển Việt Nam. Kể từ đầu giải, Bergson thi đấu bùng nổ, ghi đến 4 bàn. Đáng chú ý, trong trận thắng Singapore 6-0 ở lượt đấu cuối vòng bảng, Bergson có cú hat-trick.

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HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết, tinh thần của các cầu thủ Malaysia đã được cải thiện đáng kể sau nỗi thất vọng vì không thể giành quyền vào chung kết. Malaysia có 7 điểm và hiệu số +9 sau vòng bảng, bằng với Indonesia nhưng chỉ xếp thứ 2 bảng A, phải chơi ở trận tranh hạng 3 vì ghi ít bàn hơn.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định mục tiêu của ông cùng đội tuyển Malaysia là giành hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Thời điểm đó, toàn đội, bao gồm các cầu thủ và quan chức, đều khá thất vọng. Nhưng dù không giành được vé vào chung kết, tất cả thành viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và bầu không khí khá tốt”.

Nhà cầm quân 58 tuổi nhấn mạnh, Malaysia cần duy trì sự ổn định và tinh thần chiến đấu trong trận đấu cuối cùng tại giải.

Ông Tan Cheng Hoe bày tỏ: “Chúng ta phải duy trì phong độ và sự ổn định bởi chiến thắng của đội đến từ tinh thần đồng đội và ý chí chiến đấu tốt. Đó là điều chúng tôi mong muốn trong nỗ lực để thấy Malaysia trỗi dậy một lần nữa”.