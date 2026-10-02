HLV Tan Cheng Hoe: ‘Đội tuyển Malaysia đã chiến đấu hết mình để thắng đậm Singapore, nhưng…’

Malaysia đã làm tất cả khả năng

"Các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tốt và tôi hài lòng với màn trình diễn mà họ thể hiện trên sân", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu theo trích dẫn của tờ Berita Harian. Ông cũng khẳng định: "Đội tuyển Malaysia đã giành được chiến thắng đậm và làm nên lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quá bị cuốn vào kết quả này vì vẫn phải tập trung vào trận tiếp theo (tranh hạng ba)".

HLV Tan Cheng Hoe ca ngợi các cầu thủ Malaysia, ngầm thừa nhận đội chủ nhà Indonesia thắng quá đậm là không thể kiểm soát Ảnh: Minh Hoàng

Trước lượt đấu cuối của bảng A FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Malaysia và chủ nhà Indonesia đều cần giành chiến thắng với tỷ số đậm để cạnh tranh hiệu số. Qua đó, tranh ngôi đầu bảng để vào chung kết. Trên lý thuyết, Malaysia phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn là Singapore so với Bangladesh mà đội tuyển Indonesia phải đối mặt.

Tuy nhiên, Malaysia đã đè bẹp Singapore với tỷ số vang dội 6-0. Kết quả này có thể nói là bất ngờ và nằm ngoài sự mong đợi của nhiều người. Nhưng đáng tiếc, chiến thắng đậm vẫn không đủ giúp Malaysia giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Bởi vì cùng lúc đó, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng vang dội hơn với tỷ số 9-2 trước Bangladesh và giành vé nhờ hơn chỉ số phụ (ghi nhiều bàn thắng hơn).

Báo Indonesia ngợi khen Mitchell Baker sau trận thắng ‘không tưởng’ 9-2

HLV Tan Cheng Hoe cũng không tỏ ra tiếc nuối vì hụt chiếc vé chung kết. Ông khẳng định, đội tuyển Malaysia đã chiến đấu hết mình, nhưng phần còn lại thì không thể kiểm soát được. Đặc biệt, việc đội tuyển Indonesia ghi được 2 bàn then chốt trong những phút bù giờ của Kevin Diks và Mitchell Baker lần lượt phút 90+6 và 90+7, đã tạo ra sự khác biệt.

Báo chí Malaysia nêu bật tranh cãi về thời gian bù giờ trận Indonesia gặp Bangladesh

Truyền thông Malaysia đã chỉ ra sự nghi ngờ về thời gian bù giờ trận Indonesia gặp Bangladesh, khi trọng tài đã kéo dài từ 2 phút bù giờ lên thành 7 phút. Nhờ đó, đã dẫn đến các bàn thắng của Kevin Diks và Mitchell Baker phút 90+6 và 90+7 để giúp Indonesia giành vé vào chung kết.

"Điều 7 của luật Bóng đá quy định rằng trọng tài có quyền kéo dài thời gian bù giờ nếu cần thiết. Trong bối cảnh này, trọng tài cần tính đến thời gian bị mất do các sự cố cụ thể, chấn thương của cầu thủ hoặc các yếu tố khác khiến đồng hồ trận đấu vẫn chạy nhưng không có diễn biến thi đấu thực tế.

Trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh, một số tình huống liên quan đến VAR đã khiến thời gian bị trôi qua mà không có bóng lăn. Các ví dụ bao gồm tình huống có thể dẫn đến thẻ đỏ cho Elkan Baggott và việc kiểm tra lại các bàn thắng đã được ghi…", CNN Indonesia giải thích.

Tuy nhiên, báo chí Malaysia vẫn không hài lòng. Tờ Makan Bola chạy tít: "Thời gian bù giờ trận Indonesia gặp Bangladesh đầy nghi vấn". Báo này cho rằng: "Thời gian bù giờ tăng từ 2 phút (hiển thị trên màn hình) lên 7 phút, mà không đi sâu vào chi tiết các tình huống cụ thể diễn ra trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh".

"Câu hỏi đặt ra là: liệu có lý do chính đáng nào để thời gian bù giờ vượt quá mốc 2 phút ban đầu, dựa trên những sự kiện diễn ra trong trận đấu hay không?", Makan Bola nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Berita Harian: "Dấu hỏi lớn về sự thay đổi thời gian bù giờ trong trận Indonesia – Bangladesh". Berita Harian cũng đã trích dẫn ý kiến của người hâm mộ Malaysia, với nhiều người phản ứng với cách bù giờ đầy khó hiểu của trọng tài.

Trước khi thời gian bù giờ trận Indonesia gặp Bangladesh được tăng lên, trận Malaysia thắng Singapore với tỷ số 6-0 đã kết thúc, và các cầu thủ Malaysia nghĩ rằng họ đã vào chung kết. Nhưng sau đó, đội chủ nhà Indonesia liên tiếp ghi thêm 2 bàn ở phút giờ thêm để đảo ngược tình thế.