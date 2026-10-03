Malaysia kêu gọi giữ chân HLV Tan Cheng Hoe trước trận tái đấu đội tuyển Việt Nam

Lý do cần giữ HLV Tan Cheng Hoe

Theo kênh Astro Arena, HLV Tan Cheng Hoe dù không thể đưa đội tuyển Malaysia vào chung kết FIFA ASEAN Cup vì thua chỉ số phụ trước đội chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, với thành tích bất bại ở vòng bảng tại giải đấu, giành 7 điểm và có hiệu số là +9, nhà cầm quân này xứng đáng có một bản hợp đồng dài hạn.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia Ảnh: Minh Hoàng

Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe trong tư cách tạm quyền cũng đưa đội tuyển Malaysia vào bán kết giải khu vực Đông Nam Á (ASEAN Cup) trong tháng 7 và 8 vừa qua. Nhưng tại đây, họ để thua cả 2 lượt trận trước đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 0-4.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thời điểm này tổ chức đại hội bầu cử bất thường để bầu ra chủ tịch mới. Các lãnh đạo FAM cũng cho biết, thành tích tại FIFA ASEAN Cup sẽ xác định khả năng HLV Tan Cheng Hoe có được gia hạn hay không.

Trước mắt, đội tuyển Malaysia sẽ có trận tái đấu hứa hẹn nhiều kịch tính trước đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup. Trận này diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10.

Một số thông tin cho rằng, đây là trận đấu quyết định cho khả năng HLV Tan Cheng Hoe có được ký hợp đồng dài hạn hay không. Trường hợp tiếp tục thất bại trước đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này sẽ khó có thể giữ được chiếc ghế của mình.

Điều tích cực cho HLV Tan Cheng Hoe hiện nay, đó là kết quả ấn tượng của đội tuyển Malaysia khi thủ hòa kình địch Indonesia với tỷ số 0-0 ngay tại Jakarta ngày 28.9, trước khi có trận thắng vang dội trước Singapore với tỷ số 6-0 ngày 1.10.

Tuy nhiên, ở trận tranh hạng ba khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam, nếu Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) không duy trì được sự tiến bộ của mình như gần đây, mọi thứ cũng có thể thay đổi nhanh chóng, theo Astro Arena.

Đội tuyển Malaysia (giữa) và Việt Nam tái đấu ở trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup lúc 16 giờ ngày 5.10 Ảnh: Ngọc Linh





Malaysia nhận khích lệ lớn trước trận tranh hạng ba

Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim đã ca ngợi tinh thần và sự nghiêm túc của đội tuyển nước này sau khi đánh bại Singapore với tỷ số 6-0 ngày 1.10. Dù không giành vé vào chung kết, nhưng ông khích lệ họ hãy tiếp tục phấn đấu hết mình ở trận tranh hạng ba với đội tuyển Việt Nam.

"Dù bỏ lỡ trận chung kết nhưng tinh thần chiến đấu và quyết tâm của Harimau Malaya trong suốt chiến dịch FIFA ASEAN Cup vẫn khiến tất cả người dân Malaysia tự hào, qua đó chứng tỏ đội tuyển quốc gia có khả năng thi đấu và cống hiến hết mình", Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim viết thông điệp trên mạng xã hội ngày 2.10.

Ông Anwar Ibrahim cũng nhắc nhở rằng, cuộc đấu của đội tuyển Malaysia vẫn chưa kết thúc khi gặp đội tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trọng tâm bây giờ là trận quyết định tranh hạng ba với đội tuyển Việt Nam. Hãy giữ vững phong độ, chiến đấu đến tiếng còi mãn cuộc và mang về chiến thắng cho Malaysia!", Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim nhấn mạnh.

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