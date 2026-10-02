Sếp lớn bóng đá Indonesia nói gì về vé chung kết gây tranh cãi dữ dội của đội nhà?

Đội tuyển Indonesia vào chung kết nhờ may mắn và sự phù hộ?

Trả lời phỏng vấn nhanh tại sân Gelora Bung Karno ngay sau trận Indonesia - Bangladesh kết thúc tối 1.10, Chủ tịch PSSI Erick Thohir chỉ thốt lên một câu đầy hạnh phúc. Ông cho rằng, đội nhà đi tiếp nhờ 2 bàn thắng trong những phút bù giờ đầy kịch tính là do ơn trên phù hộ.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir (áo đen) hạnh phúc khi chứng kiến đội tuyển Indonesia giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup đầy kịch tính Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Về phát biểu này của mình, tôi nghĩ giới truyền thông hiểu rõ hơn cảm xúc của người dân Indonesia vào lúc này. Và tất cả các bạn đều hiểu chuyện gì đã diễn ra trong trận đấu cùng giờ kết thúc trước đó (trận Malaysia thắng Singapore tỷ số 6-0)", ông Erick Thohir giải thích.

Theo CNN Indonesia, phát biểu cảm xúc của Chủ tịch PSSI Erick Thohir, cho thấy ông cực kỳ căng thẳng ở thời điểm đội nhà gần như đã đánh mất chiếc vé vào chung kết.

Sau hiệp 1, đội tuyển Indonesia kiểm soát tình hình đáng kể khi dẫn trước Bangladesh với tỷ số 6-1, còn Malaysia dẫn trước Singapore tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã nắm chắc chiếc vé vào chung kết.

"Tuy nhiên, sang hiệp 2, Indonesia gặp khó trong việc ghi thêm bàn thắng. Điều này diễn ra bất chấp thực tế là Indonesia cần một số lượng lớn bàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng A và giành quyền vào chung kết giải đấu.

Trong khi đó, tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Malaysia lại liên tiếp ghi bàn nâng tỷ số thắng Singapore từ 2-0 lên 5-0 cho đến phút 87 trận đấu. Tình thế này đã đẩy Indonesia đến sát bờ vực bị loại", theo CNN Indonesia. Trong khi đó, trên khán đài Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã lộ rõ sự căng thẳng tột độ.

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Chủ tịch PSSI Erick Thohir nín thở trong những phút bù giờ

Cũng theo CNN Indonesia, các cầu thủ Indonesia đã cố gắng ghi thêm bàn thắng và cho đến phút 90 họ kịp nâng tỷ số dẫn trước lên 7-1. Nhưng ngay phút bù giờ đầu tiên lại để Bangladesh rút ngắn tỷ số còn 2-7. Cùng thời điểm, Malaysia cũng ghi thêm bàn vào lưới Singapore, nới rộng cách biệt lên 6-0.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng khi giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Với tỷ số 6-0 này, Malaysia đã có tổng cộng 9 bàn thắng và hiệu số +9, đồng thời giữ sạch lưới qua ba trận đấu. Trong khi đó, Indonesia có khả năng kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-2, ghi được 9 bàn và để lọt lưới 2 bàn. Và như vậy, với hiệu số +7 họ vẫn mất vé vào chung kết.

Đây là thời điểm Chủ tịch PSSI Erick Thohir gần như nín thở, không nghĩ rằng đội nhà sẽ có hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, chính vào thời khắc quyết định này, những diễn biến kịch tính đã xảy ra. Chỉ trong vòng hai phút bù giờ (90+6 và 90+7) được tăng lên (từ 2 phút thành 7 phút đầy nghi vấn), giúp đội tuyển Indonesia ghi thêm hai bàn vào lưới Bangladesh. Qua đó, ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 9-2.

Chiến thắng này giúp hiệu số bàn thắng bại của Indonesia đạt mức +9, ngang bằng với Malaysia. Tuy nhiên, Indonesia nắm lợi thế về số bàn thắng ghi được nhiều hơn là 11 bàn so với 9 của Malaysia, nên chính thức giành vé vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan (diễn ra vào ngày 5.10).

Đây chính là những diễn biến hết sức kịch tính khiến ông Erick Thohir vỡ òa sự hạnh phúc ngay sau trận đấu kết thúc, và gần như nghẹt lời, không nói quá nhiều về cảm xúc của mình, theo CNN Indonesia.

Tuy nhiên, việc những phút bù giờ của trận đấu Indonesia - Bangladesh từ 2 phút lên 7 phút để giúp đội bóng xứ vạn đảo ghi thêm 2 bàn quyết định trên, hiện gây tranh cãi dữ dội. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi thư khiếu nại lên FIFA đòi làm rõ những chi tiết bù giờ tăng thêm.

Trong khi đó, báo chí Malaysia cũng đặt nhiều nghi vấn về việc trọng tài bất ngờ cho bù giờ tăng lên. Còn báo chí Indonesia giải thích, đó có thể là vì trọng tài bù thêm giờ cho thời gian kiểm tra VAR, cầu thủ chấn thương và tổng cộng 11 bàn thắng của cả trận luôn cần thời gian để kiểm tra tính hợp lệ.

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