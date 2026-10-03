Thái Lan mất điểm, tụt hạng FIFA vì thua sốc Philippines: HLV Hudson bị chỉ trích dữ dội

Trận thua tai hại của đội tuyển Thái Lan

Kết quả trận đấu với đội tuyển Philippines không ảnh hưởng đến suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup của Thái Lan. Tuy nhiên, việc đánh giá thấp đối thủ và để thua trận đã gây nhiều thiệt hại cho họ. "Voi chiến" để mất 6,57 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó tụt xuống vị trí thứ 93 thế giới.

Đội tuyển Thái Lan để thua sốc Philippines khiến bị rớt hạng FIFA Ảnh: Ngọc Linh

"Trận thua này ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng FIFA của đội tuyển Thái Lan, khiến họ bị trừ 6,57 điểm. Điều này đã triệt tiêu hoàn toàn số điểm tích lũy được từ các chiến thắng trước Pakistan (+1,71 điểm) và đội tuyển Việt Nam (+4,87 điểm) - tổng cộng là +6,58 điểm - khiến mức tăng ròng sau vòng bảng chỉ còn vỏn vẹn +0,01 điểm", Siamsport chỉ trích.

Đội tuyển Thái Lan hiện tích lũy được 1.252,27 điểm (tính đến ngày 3.10), và đã tụt dần từ vị trí 90 xuống 93 thế giới một cách đầy đáng tiếc chỉ vì để thua Philippines.

Họ vẫn đang xếp vị trí thứ 14 châu Á. Tuy nhiên, đội quân của HLV Hudson đã nhận sự chỉ trích dữ dội từ giới CĐV. Họ cũng chất vấn HLV Hudson vì sao để đội nhà thi đấu với phong độ phập phù như vậy, kể cả từ trận thắng đội tuyển Việt Nam, cũng theo kiểu rình rập và chờ thời cơ, Siamsport cho biết thêm.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 1,80 điểm từ trận thắng Pakistan với tỷ số 4-2 cùng ngày 2.10. Qua đó, hiện có số điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA là 1.237,62 điểm.



Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 99 thế giới, nhưng có điểm số sít sao với các đội xếp ngay trên gồm Mozambique (hạng 98) và Belarus (97), những đội lần lượt có số điểm tích lũy là 1.238,23 điểm và 1.238,76 điểm.

Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup trước đối thủ Malaysia (lúc 16 giờ ngày 5.10), họ có nhiều khả năng sẽ nhảy vọt vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Philippines nhờ trận thắng bất ngờ trước Thái Lan cũng tăng lên hạng 135 thế giới. Đội tuyển Indonesia tăng lên hạng 117, trong khi Malaysia xếp hạng 136 thế giới.

HLV Hudson giải thích lý do Thái Lan thua Philippines

Theo Siamsport, HLV Hudson đã bào chữa lý do trận thua của đội tuyển Thái Lan trước Philippines là vì xoay tua đội hình. Qua đó, để chuẩn bị đội hình tốt nhất cho trận chung kết gặp đội chủ nhà Indonesia (lúc 20 giờ ngày 5.10).

HLV Hudson tiếp tục bị CĐV Thái Lan chỉ trích dữ dội Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng tôi đã thay 8-9 vị trí trong đội hình xuất phát nhằm tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi. Do đội tuyển Thái Lan đã sớm giành quyền vào chung kết sau lượt trận thứ hai, quyết định cho 5-7 cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi ở trận đấu này là một nước đi chiến lược nhằm đảm bảo toàn đội có thể trạng sung mãn nhất cho trận tranh ngôi vô địch", HLV Hudson giải thích.

Cũng theo HLV Hudson: "Trận chung kết gặp Indonesia, đó là một đối thủ mạnh và còn có ưu thế sân nhà, CĐV rất cuồng nhiệt. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt để đối phó. Việc cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi, xoay tua, đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng sắp tới".

Dù giải thích có phần hợp lý, nhưng HLV Hudson vẫn nhận nhiều sự chỉ trích về lối chơi của đội tuyển Thái Lan, cách tiếp cận trận đấu, cũng như sự thận trọng quá mức, theo Siamsport.