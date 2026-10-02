CĐV Indonesia nghi ngờ trận Malaysia thắng Singapore bị dàn xếp tỷ số, yêu cầu FIFA điều tra

CĐV Indonesia phản đối rầm rộ, đòi FIFA và AFC điều tra

Theo kênh Astro Arena (Malaysia), sau khi FAM ra thông báo vào sáng 2.10, đề nghị FIFA xem xét nghiêm túc vấn đề liên quan đến việc thay đổi thời gian bù giờ trong trận đấu Indonesia - Bangladesh ở FIFA ASEAN Cup ngày 1.10, nơi ban đầu chỉ định 2 phút bù giờ sau đó được đổi thành 7 phút.

Nóng bỏng cuộc tranh chấp giữa đội tuyển Malaysia (áo vàng) và Indonesia cho chiếc vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup, hiện vẫn tiếp tục gây tranh cãi Ảnh: Ngọc Linh

Cùng ngày, một làn sóng phản đối đã nổ ra. Người hâm mộ Indonesia kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải gửi đơn lên các cơ quan quản lý bóng đá - bao gồm FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - để khiếu nại trận đấu giữa Malaysia và Singapore.

"Các thông tin lan truyền mạnh mẽ với cáo buộc rằng trận đấu giữa hai đội Malaysia và Singapore đã bị dàn xếp tỷ số. Qua đó, nhằm tạo lợi thế cho Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) thắng đậm để giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup (chung cuộc tỷ số 6-0)", Astro Arena cho biết.

Cũng theo Astro Arena: "Những giả thuyết đa phần từ giới CĐV Indonesia cho rằng các cầu thủ Singapore có thể đã "nhường" trận đấu cho phía Malaysia để rất dễ dàng ghi bàn. Các giả thuyết này ngay sau đó cũng đã châm ngòi cho các cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, dù chưa có bằng chứng xác thực nào.

Mặc dù vậy, những cáo buộc này đang lan truyền nhanh chóng, với nhiều CĐV của Indonesia kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự trung thực trận đấu".

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Không phải lần đầu tiên Malaysia thắng Singapore tỷ số 6-0

Ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup ngày 1.10, các cầu thủ Malaysia những tưởng đã giành vé vào chung kết sau khi thắng Singapore tỷ số 6-0. Nhưng niềm vui chốc lát chuyển thành sự thất vọng, vì cùng giờ đội tuyển Indonesia bỗng dưng có từ 2 phút bù giờ thành 7 phút, kịp ghi thêm 2 bàn thắng nữa để thắng Bangladesh với tỷ số 9-2.

Qua đó, Indonesia kịp vượt qua Malaysia nhờ chỉ số phụ (ghi nhiều bàn thắng hơn) để giành vé vào chung kết gặp Thái Lan ngày 5.10. Trong khi Malaysia đành an ủi với trận tranh hạng ba (cùng ngày 5.10, lúc 16 giờ) gặp đội tuyển Việt Nam (nhì bảng B sau khi thắng Pakistan tỷ số 4-2 ngày 2.10).

Về cáo buộc trận Malaysia thắng Singapore tỷ số đậm 6-0 đã bị dàn xếp tỷ số, Astro Arena khẳng định: "Cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Singapore. Malaysia cũng từng ghi nhận giành các chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Singapore tại giải Merdeka năm 1978 và vòng loại Olympic năm 1976".

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