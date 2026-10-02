Malaysia kiến nghị khẩn, yêu cầu FIFA làm rõ 7 phút bù giờ ‘khó hiểu’ giúp Indonesia vào chung kết

FAM phản ứng

Sáng 2.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức lên tiếng sau khi đội tuyển Malaysia lỡ vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 theo kịch bản đầy kịch tính. Tâm điểm nằm ở việc thời gian bù giờ trận Indonesia - Bangladesh vào tối 1.10 ban đầu được thông báo là 2 phút, sau đó điều chỉnh lên 7 phút.

Trong tuyên bố truyền thông, FAM cho biết xem xét nghiêm túc vấn đề này và sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để làm rõ "cơ sở, thủ tục và hoàn cảnh" dẫn đến việc thay đổi thời gian bù giờ.

Theo FAM, việc quản lý thời gian trận đấu chính xác và nhất quán là một phần quan trọng trong công tác điều hành, đồng thời liên quan đến tính toàn vẹn của giải đấu. Các trận đấu cần được tổ chức công bằng, minh bạch và phù hợp với luật thi đấu cũng như những quy định hiện hành.

Đội tuyển Indonesia ghi 2 bàn ở 2 phút bù giờ cuối cùng ẢNH: NGỌC LINH

FAM cho rằng sự việc càng cần được làm rõ khi trận Indonesia - Bangladesh có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng cuối cùng bảng A và việc xác định đội vào chung kết. Vì vậy, FAM muốn FIFA xem xét những tình huống liên quan, giải thích quy trình mà các quan chức trận đấu phải tuân thủ, cũng như cơ sở của việc tăng thời gian bù giờ.

Dù vậy, FAM nhấn mạnh yêu cầu này không nhằm thách thức kết quả trận đấu hay đặt câu hỏi về thành tích của bất kỳ đội bóng nào. Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho biết mục đích là tìm kiếm lời giải thích chính thức về quy trình điều hành, qua đó bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định.

Báo Indonesia ngợi khen Mitchell Baker sau trận thắng ‘không tưởng’ 9-2

Vì sao 7 phút bù thêm lại quan trọng?

Tranh luận xuất phát từ những phút cuối đầy kịch tính tại Gelora Bung Karno. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, bảng điện tử ban đầu hiển thị 2 phút, nhưng sau đó con số được điều chỉnh thành 7 phút.

Indonesia khi ấy đang chạy đua quyết liệt với Malaysia. Sau khi Bangladesh ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 2-7, đội chủ nhà cần thêm 2 bàn để vượt đối thủ. Kevin Diks ghi bàn ở phút 90+6, trước khi Mitchell Baker lập công ở phút 90+7, ấn định chiến thắng 9-2. FIFA xác nhận chính 2 bàn trong thời gian bù giờ này giúp Indonesia vượt Malaysia về tổng số bàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã thắng Singapore 6-0. Kết thúc bảng A, Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, cùng hiệu số +9. Indonesia giành ngôi đầu và vé vào chung kết nhờ ghi nhiều bàn hơn, còn Malaysia phải đá trận tranh HCĐ. AFC cũng xác nhận Indonesia đi tiếp theo tiêu chí số bàn thắng sau khi 2 đội bằng điểm và hiệu số.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ Malaysia đã làm tất cả những gì có thể. "Các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tốt và tôi hài lòng với màn trình diễn mà họ thể hiện trên sân", ông chia sẻ sau trận.

Nhà cầm quân này cũng không muốn các học trò quá tiếc nuối vì điều nằm ngoài khả năng kiểm soát. Malaysia đã hoàn thành phần việc của mình bằng chiến thắng 6-0, nhưng 2 bàn muộn của Indonesia khiến cục diện đảo chiều vào những phút cuối.

"Đội tuyển Malaysia đã giành được chiến thắng đậm và làm nên lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quá bị cuốn vào kết quả này vì vẫn phải tập trung vào trận tiếp theo", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Mitchell Baker là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trận đấu này ẢNH: NGỌC LINH

Phía Indonesia có cách giải thích khác về việc thay đổi thời gian bù giờ. HLV John Herdman cho biết ông nhận thấy con số 2 phút ban đầu không hợp lý bởi hiệp 2 có nhiều thời gian gián đoạn, trong đó có các tình huống VAR. Theo ông Herdman, khi ban huấn luyện hỏi lại, trọng tài thứ tư thừa nhận việc thông báo 2 phút là một sai sót.

Dù cuộc đua với Malaysia kết thúc theo cách nghẹt thở, HLV Herdman không muốn tập trung vào tranh luận sau trận. Ông dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò và hướng sự chú ý đến trận chung kết.

"Hiện tại tôi chỉ muốn nói về đội tuyển Indonesia, về tương lai và trận chung kết sắp tới. Tôi rất tự hào về các cầu thủ vì họ đã thực sự nỗ lực hết mình", ông Herdman chia sẻ.

Indonesia sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà, trong khi Malaysia chờ đối thủ ở trận tranh HCĐ sau loạt trận cuối của bảng B vào tối 2.10.