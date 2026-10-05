Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Chạm trán nhà vô địch Qatar, chạy đà Asian Cup 2027

Đối thủ chất lượng của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với hạng tư, khi để thua 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10.

Chung cuộc, trên đất Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Philippines (1-0), Pakistan (4-2), thua Thái Lan (0-2) và Malaysia (0-1). Đội tuyển Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết, dù vậy, đây là cú vấp cần thiết, để toàn đội nhìn nhận lại trước ngày "chuyển tiếp" ra sân chơi còn khó khăn hơn nhiều, mang tên Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có 3 trận giao hữu trước Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam sẽ dự Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Ả Rập Xê Út. Thầy trò ông Kim nằm cùng bảng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Để đi tiếp, Việt Nam phải đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất.

Từ nay đến Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu chất lượng. Trong dịp FIFA Days tháng 11, Hoàng Đức cùng đồng đội lần lượt so tài Đài Loan và Kyrgyzstan. Hiện, 2 trận đấu này chưa được quyết định diễn ra ở đâu, trên sân đấu nào. Đến ngày 2.1.2027, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Doha (Qatar) tập huấn. Ngày 5.1.2027, đội giao hữu với Qatar, nhà vô địch Asian Cup 2 kỳ gần nhất. Trận giao hữu với Qatar sẽ rất giá trị, khi đội bóng Tây Á lần lượt đánh bại Jordan (3-1) và Nhật Bản (3-1) để đoạt 2 chức vô địch châu Á, lần lượt vào các năm 2019 và 2023.

Đội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup

Gặp đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn có thêm bài học để xây dựng lối chơi. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng có 2 trận gặp Đài Loan, Kyrgyzstan vào tháng 11 để thử nghiệm con người.

Sau những giải đấu liên tục, đội tuyển Việt Nam cần nhân tố mới để tăng tính cạnh tranh, tránh đi vào lối mòn cùng nguy cơ mất động lực.

Cuộc thanh lọc và tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam cần diễn ra sớm, để hành trình ở châu Á thuận lợi hơn.