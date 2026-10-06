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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Trưa 6.10, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Jakarta (Indonesia) để lên đường trở về nước, khép lại hành trình FIFA ASEAN Cup 2026.

    Đội tuyển Việt Nam về nước hôm nay

    Trưa 6.10, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay, để khởi hành từ Indonesia trở về nước. Thầy trò ông Kim Sang-sik chia thành tốp bay Hà Nội và TP.HCM, dự kiến hạ cánh cuối giờ chiều nay.

    Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng B với 6 điểm sau 3 trận. Học trò ông Kim thắng Philippines (1-0) và Pakistan (4-2), thua Thái Lan 0-2. Dù bằng điểm Thái Lan, nhưng Hoàng Đức cùng đồng đội đứng sau do thua hiệu số đối đầu.

    Trong trận tranh hạng ba, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Malaysia, qua đó xếp thứ tư chung cuộc. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội ở một giải Đông Nam Á sau nhiều năm vô địch hoặc á quân.

    Sau FIFA ASEAN Cup, các cầu thủ trở về CLB chủ quản đá V-League. Một số cầu thủ sẽ đá thêm AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship hay Cúp quốc gia. Đến đợt FIFA Days tháng 11, toàn đội sẽ hội quân trở lại để đấu giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan. Đây là các trận giao hữu nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho vòng bảng Asian Cup 2027. Đến ngày 2.1.2027, thầy trò ông Kim sẽ sang Doha (Qatar) tập huấn, rồi giao hữu với chủ nhà Qatar vào ngày 5.1.2027. 

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 1.

    HLV Kim Sang-sik cùng học trò về nước sau khi khép lại hành trình ở vị trí thứ tư

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam về nước, khép lại FIFA ASEAN Cup với nhiều bài toán cần giải

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 2.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 3.

    Các cầu thủ trở về đá V-League sau khi hoàn thành FIFA ASEAN Cup

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 4.

    Ban huấn luyện đội tuyển khép lại hành trình dài

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 5.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 6.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 7.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 8.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 9.

    Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Bao giờ hội quân lại, đấu giải gì?- Ảnh 10.

    Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11, với mục tiêu tiếp theo là Asian Cup 2027

    ẢNH: NGỌC LINH

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    đội tuyển Việt Nam Indonesia Kim Sang-sik FIFA ASEAN Cup

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