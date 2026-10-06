Đội tuyển Việt Nam phải 'thức tỉnh' trước ngày ra đấu trường châu Á

Khởi đầu chật vật

Tuyên bố "đá với Malaysia như đá chung kết" của HLV Kim Sang-sik được cụ thể hóa bằng cách xếp đội hình mạnh nhất. Đội tuyển VN dùng bộ khung phòng ngự mạnh nhất, tuyến tiền vệ tốt nhất, cùng những nhân tố trẻ khỏe, pressing tốt như Hai Long, Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng trên hàng công.

Học trò ông Kim nhập cuộc tốt khi tràn lên ép sân và kiểm soát thế trận. Đội tuyển VN thực tế có cơ hội khi dứt điểm 5 lần trong hiệp 1 nhờ các pha hoán đổi vị trí, đập nhả và vung chân của Hai Long, Minh Hoàng. Tuy nhiên, cũng giống trận gặp Thái Lan hay Philippines, cầu thủ VN vẫn bế tắc, thiếu ý tưởng ở tình huống cuối. Hoàng Đức cùng đồng đội không xuyên phá được trung lộ Malaysia mà phải trông đợi ở những đường chuyền vượt tuyến hướng tới trung phong Minh Hoàng.

Đội tuyển VN (trái) vất vả trước Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Lối chơi này không làm khó được Malaysia, đội duy nhất sạch lưới từ đầu giải. Kinh nghiệm tích lũy từ 2 trận thua VN tại ASEAN Cup 2026 đã giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe xây dựng đấu pháp phòng ngự kỷ luật, chặt chẽ hơn. hàng thủ Malaysia với những cầu thủ đọc tình huống và tranh chấp tốt như Quentin Cheng, Daniel Ting đã khống chế hàng công của VN trong suốt hiệp 1.

Khác với ở ASEAN Cup, Malaysia đã giữ nhịp chơi ổn định hơn. "Mãnh hổ" chọn thời điểm gây áp lực, đồng thời giữ cự ly đội hình rất tốt. Ở nửa sau hiệp 1, Malaysia mới là đội chơi hay hơn, với nhiều lần đe dọa cầu môn Lê Giang Patrik. Pha "xỏ kim" Adou Minh rồi sút góc hẹp bất thành của Bergson là khoảnh khắc cho thấy Malaysia đã "lột xác" nhờ chất lượng cầu thủ tốt hơn. Không phải ngẫu nhiên mà học trò ông Tan Cheng Hoe có thể hòa Indonesia trên thế thắng, rồi hạ Singapore 6 bàn không gỡ. Hàng thủ VN đã trải qua áp lực cân não và phải nhờ tài năng của Lê Giang Patrik mới có thể sạch lưới nửa đầu trận.

Bài học cho Asian cup

Dù vậy, đội tuyển VN không còn giữ được trận địa trong hiệp 2, với bàn thua xuất phát từ sai lầm rất cũ: khoảng trống tuyến hai. HLV Tan Cheng Hoe tung Fergus Tierney vào sân, với hy vọng chân sút mang dòng máu Scotland có thể tận dụng thể hình nhằm làm tường, hút người cho đồng đội dứt điểm. Song Tierney còn làm được nhiều hơn thế. Phút 62, từ khoảng cách 25 m, anh thoải mái xoay người dứt điểm chéo góc đánh bại Lê Giang Patrik, mở tỷ số cho Malaysia. 4 hậu vệ VN đã đứng nhìn Tierney khống chế bóng và vung chân mà không có bất cứ can thiệp nào. Trung vệ Việt Anh mắc lỗi kèm người, nhưng nhìn chung đây là trách nhiệm của cả hàng thủ. Hàng loạt lỗi phòng ngự đã mang tới cơn đau đầu cho HLV Kim Sang-sik trong cả giải đấu, khi VN chỉ sạch lưới được đúng 1 trận.

Đội tuyển VN gây áp lực trong nửa sau hiệp 2, khi ông Kim đã dùng tất cả những gì tốt nhất. Đình Bắc không lần nào phối hợp thành công. Văn Đô chỉ có thể mang về quả phạt đền… hụt (bị tước sau khi trọng tài tham khảo VAR). Minh Khoa, Tuấn Tài hay Xuân Mạnh chỉ bù đắp được nhiệt huyết, chứ không giúp thế tấn công của VN sáng nước khi toàn đội đã cạn kiệt năng lượng, không còn điểm rơi phong độ để vùng lên. Nỗ lực sút xa của Minh Khoa, Thành Long đều bất thành trước hàng thủ chắc chắn, lăn xả của Malaysia. Đối thủ có thừa khao khát, còn đội bóng của ông Kim không còn sung mãn. Thua 0-1 chung cuộc, VN đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 là hồi chuông cảnh báo đúng lúc cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, sau chiến dịch ASEAN Cup quá dài, học trò ông Kim đã kiệt sức, với lối chơi uể oải cùng hàng loạt trụ cột chấn thương. Hai giải đấu căng thẳng nối liền nhau khi VN chỉ có thể chọn một trong hai. Đồng thời, khi các đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines có lực lượng tối ưu (do giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA), rõ ràng thử thách đã khác. HLV Kim Sang-sik cần đội hình có chiều sâu tốt và tính cạnh tranh cao hơn. Dàn Việt kiều với Minh Hoàng, Đăng Khoa cần thời gian, trong khi các ngoại binh nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc không phải giải pháp lâu dài. VN cần bộ khung vững chắc, có tính kế thừa, thay vì đá giải nào biết giải đó.

Asian Cup 2027 với đội tuyển VN chỉ còn cách 3 tháng, có những "ngọn núi" như Hàn Quốc, UAE đang đợi sẵn. Phải nâng cao tiêu chuẩn thi đấu và tái tạo động lực trước khi quá muộn. Sóng gió ở đấu trường châu Á rất khắc nghiệt, đòi hỏi đội tuyển VN phải bản lĩnh hơn nữa.