Dự đoán tỷ số trận TP.Đồng Nai FC thắng Bình Minh Sài Gòn: Công Phượng lập công

Công Phượng trong trận TP.Đồng Nai FC đá giao hữu với CLB Công an TP.HCM

Công Phượng tìm chiến thắng đầu mùa

Vào 18 giờ ngày hôm nay 6.10, Công Phượng được kỳ vọng sẽ đeo băng đội trưởng dẫn dắt TP.Đồng Nai FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng mới, trong trận đấu thuộc vòng loại Cúp quốc gia 2026 - 2027.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu không quá khó khi đội khách Bình Minh Sài Gòn (tiền thân là CLB Đồng Tháp) chỉ xếp hạng 10/12 mùa trước. Sau những lùm xùm về việc thuê sân Cao Lãnh, đội đã quyết định bỏ xứ sen hồng để chuyển hộ khẩu lên TP.HCM.

Trước đó, TP.Đồng Nai FC đã cảm nhận vị đắng của đấu trường V-League khi tân binh giải đấu đỉnh cao (vô địch giải hạng nhất mùa trước) đã toàn thua trong 3 trận đầu tiên ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Cũng phải thừa nhận thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã kém may mắn khi "bước ra ngõ gặp núi", liên tiếp phải đụng độ với 2 ứng cử viên vô địch và làm khách trên sân bóng đội bóng có lối chơi rất khó chịu.

Ảnh: FPT PLAY

Cụ thể, TP.Đồng Nai FC trong 2 trận sân nhà đã phải gặp nhà đương kim vô địch CLB CAHN (thua 0-3) và á quân mùa trước Thể Công Viettel (thua 0-2) và thua sít sao 0-1 trên sân nhà CLB Hà Tĩnh.

Điều này đã đặt ra những áp lực rất lớn đến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trong quãng nghỉ vừa qua. Do đó, trận đấu với đối thủ vừa tầm Bình Minh Sài Gòn sẽ là cơ hội để TP.Đồng Nai FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới, để tự tin trở lại đấu trường V-League.

Được chơi trên sân nhà sẽ là lợi thế rất lớn cho Công Phượng và các đồng đội, những người đã chơi tốt trong trận mở màn mùa giải gặp Thể Công Viettel trước khi bị thua bàn chỉ vì một thoáng sơ sẩy và sau đó rơi vào thế trận phòng ngự phản công của HLV Popov.

TP.Đồng Nai FC rất khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới Ảnh: TP.Đồng Nai FC

Bình Minh Sài Gòn sẽ là đối thủ hoàn toàn khác hẳn. Mùa giải trước, TP.Đồng Nai FC từng thắng đậm 5-1 trên sân Bình Phước. Do vậy nếu chơi đúng sức thì một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của TP.Đồng Nai FC.

Có thể cảm nhận rõ khát khao chiến thắng của Công Phượng và những ngôi sao Xuân Trường, Hữu Tuấn, Văn Đức… Chắc chắn những "Chiến binh xanh" sẽ làm tất cả để người hâm mộ sân Bình Phước được lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải mới.

Nhìn vào cách TP.Đồng Nai FC thường xuyên chơi rất tốt trên sân nhà, dự đoán TP.Đồng Nai FC sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn, tỷ số có thể là 3-1 hoặc hơn với dấu ấn từ Công Phượng. Hãy chờ xem!