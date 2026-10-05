Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam vs Malaysia hôm nay: Ông Kim cần 'vá' lại hàng thủ

N HỮNG CON SỐ ĐÁNG LO NGẠI

Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn sau 8 trận đấu, con số phản ánh sự chắc chắn của hàng phòng ngự khi đó. Thế nhưng ở FIFA ASEAN Cup 2026 lần này, mới chỉ trải qua 3 trận đấu, đội VN đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Điều đáng ngại hơn là ngay cả trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Pakistan, hàng thủ VN vẫn để thua đến 2 bàn.

Việt Anh bị đau cơ đùi sau. Đây là chấn thương không nghiêm trọng, nhưng khó hồi phục hoàn toàn chỉ sau vài ngày ẢNH: NGỌC LINH

Nguyên nhân của sự sa sút này không khó để nhận ra. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik liên tục xáo trộn các tổ hợp trung vệ: trận gặp Philippines là bộ ba Xuân Mạnh - Việt Anh - Adou Minh; sang trận gặp Thái Lan lại đổi thành Adou Minh - Việt Anh - Ngọc Bảo; rồi đến trận gặp Pakistan tiếp tục biến đổi thành Xuân Mạnh - Việt Anh - Ngọc Bảo. Đáng nói, cả ba tổ hợp này đều lần đầu tiên chơi cạnh nhau trong màu áo đội tuyển VN, đồng nghĩa với việc sự ăn ý gần như chưa kịp hình thành.

Đây là sự khác biệt rất lớn so với những gì đã giúp đội tuyển VN đăng quang ở ASEAN Cup 2026 trước đó. Khi ấy Thành Chung và Xuân Mạnh luôn là 2 cái tên cố định, trong khi vị trí còn lại thuộc về Văn Hậu hoặc Việt Anh tùy theo thế trận, đối thủ cụ thể. Thành Chung, Xuân Mạnh đã chơi cùng nhau ở nhiều giải trước đây, và còn là đồng đội ở CLB Hà Nội. Chính sự ổn định ấy đã tạo nên một hàng thủ vững chắc, khó bị xuyên phá. Còn ở giải đấu lần này, sự thiếu nhất quán trong việc lựa chọn nhân sự đang khiến hàng phòng ngự VN trở nên mong manh hơn.

C ƠN ĐAU ĐẦU CỦA ÔNG K IM

Giữa lúc hàng thủ cần được củng cố, đội tuyển VN lại đứng trước nguy cơ mất đi chính mắt xích quan trọng nhất khi Việt Anh được cho là khó có thể ra sân ở trận tranh hạng ba do chấn thương, và đây thực sự là một tổn thất nặng nề. Khi Thành Chung chấn thương và không thể dự FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Anh đã được tin tưởng giao trọng trách đảm nhận vị trí trung vệ thòng, vị trí quan trọng nhất trong sơ đồ 3 trung vệ, nơi đòi hỏi khả năng đọc tình huống, chỉ huy hàng thủ và phát động tấn công từ phía sau.

Vấn đề nằm ở chỗ, Việt Anh gần như là trung vệ duy nhất trong đội hình hiện tại hội đủ những phẩm chất cần thiết để đảm nhiệm vị trí trung vệ thòng: giàu kinh nghiệm, giao tiếp tốt với đồng đội, cùng khả năng đọc tình huống nhạy bén. Trong khi đó, những trung vệ còn lại như Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo hay Nhật Minh đều chủ yếu quen thuộc với vai trò trung vệ lệch cánh. Phương án khả dĩ nhất có lẽ là đẩy Adou Minh vào đá trung vệ thòng, nhưng cầu thủ Việt kiều này lại gặp hạn chế nhất định về khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, yếu tố không thể xem nhẹ ở vị trí đòi hỏi tổ chức, chỉ đạo hàng thủ liên tục.

Trong bối cảnh Malaysia bước vào trận đấu này với phong độ được đánh giá cao hơn hẳn so với những gì họ thể hiện ở ASEAN Cup 2026 trước đó, HLV Kim Sang-sik buộc phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự hàng phòng ngự. Lê Giang Patrik vẫn đang chơi rất hay và nhiều lần cứu nguy cho toàn đội, nhưng nếu hàng thủ phía trước tiếp tục chơi thiếu ổn định như những gì đã thể hiện, ngay cả một thủ môn xuất sắc cũng khó lòng một mình hóa giải mọi pha bóng nguy hiểm.

Bài toán đặt ra cho ông Kim lúc này không đơn thuần là tìm cái tên thay thế Việt Anh cho một trận đấu, mà còn là làm sao để xây dựng được tổ hợp trung vệ đủ ổn định, đủ ăn ý để không phải liên tục thử nghiệm như những gì đã diễn ra trong thời gian qua. Đây chính là bài toán cấp bách cần được giải quyết, không chỉ cho trận tranh hạng ba sắp tới, mà còn cho cả những mục tiêu dài hơi hơn của đội tuyển VN thời gian tới.