Chiều 4.10.2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia.

Buổi tập mang đến thêm những vấn đề về lực lượng cho HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh đang gặp chấn thương, Đình Bắc và Tài Lộc cũng không tập chung cùng toàn đội mà phải thực hiện giáo án riêng.

Như vậy, có tới 4 cầu thủ gồm Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc và Việt Anh không thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Đình Bắc và 3 đồng đội phải tập riêng, HLV Kim Sang-sik lại đau đầu trước trận Malaysia

Với Đình Bắc và Tài Lộc, khả năng 2 cầu thủ phải tập riêng để hồi phục sau mật độ thi đấu dày cần được tính đến. Tuy nhiên, tình trạng của nhóm cầu thủ này vẫn khiến HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị các phương án nhân sự trước trận đấu cuối cùng tại giải.

Đặc biệt, nếu Đình Bắc không đạt trạng thái tốt nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ mất đi một phương án tạo đột biến đáng kể ở hành lang trái.

Tiền đạo trẻ này vừa để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Được tung vào sân đầu hiệp 2 khi đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-1, Đình Bắc góp phần làm thay đổi sức tấn công của đội, kiến tạo cho Hoàng Đức lập công trước khi tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.