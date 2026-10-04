Trước trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe dành nhiều lời đánh giá cao cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân Malaysia khẳng định các học trò đang có sự tự tin và đặt mục tiêu khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực.

"Chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam đến giải với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Theo nhà cầm quân Malaysia, đội bóng của ông cũng đang phải tận dụng quãng thời gian ngắn trước trận đấu để hồi phục.

HLV Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam: 'Chúng tôi có thể đánh bại những đội mạnh nhất'

"Các cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau 3 trận đấu khó khăn. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho quá trình hồi phục. Đồng thời, các cầu thủ cũng cần duy trì trạng thái tốt và sự tập trung cho trận đấu ngày mai".

Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe không giấu sự tự tin khi được hỏi về khả năng Malaysia ghi bàn và giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam: "Với tư cách HLV, chúng tôi cảm thấy tự tin. Chúng tôi cảm thấy đội bóng đang thi đấu tốt", ông nói.

Một trong những điểm khiến HLV Tan Cheng Hoe đặc biệt cảnh giác là khả năng chuyển trạng thái của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Chúng tôi biết Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh và chơi với tốc độ cao. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ có thể kiểm soát trận đấu. Chúng tôi phải tận dụng những cơ hội trước khung thành và cần phải rất sắc bén", HLV Tan Cheng Hoe nhận định.

Malaysia tự tin với cả hàng công lẫn hàng thủ

Trong khi HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sự nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Brad Tapp cho thấy quyết tâm của các cầu thủ Malaysia sau khi lỡ cơ hội vào chung kết.

"Rõ ràng, chúng tôi thất vọng vì không thể góp mặt ở trận chung kết. Nhưng tất cả đều tự hào về những nỗ lực mà toàn đội đã thể hiện trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát những gì mình làm được, vì vậy ngày mai chúng tôi sẽ cống hiến hết sức. Hiện tại, mọi người đều đang có tâm lý rất tốt", Brad Tapp chia sẻ.

Tiền vệ Brad Tapp quyết tâm "làm cho Malaysia tự hào" ẢNH: NGỌC LINH

Cầu thủ Malaysia tiết lộ toàn đội cũng đã dành thời gian nghiên cứu đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu: "Tối nay chúng tôi sẽ tập luyện. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã nghiên cứu một chút về đội tuyển Việt Nam, vì vậy toàn đội sẽ tập trung triển khai những điều đã chuẩn bị trên sân tập".

Đáng chú ý, khi được hỏi về ý nghĩa của trận tranh HCĐ, Brad Tapp đặt mục tiêu rất rõ ràng: "Chúng tôi muốn làm cho Malaysia tự hào và chứng minh rằng mình có khả năng đánh bại những đội bóng mạnh nhất. Chúng tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng toàn đội sẽ sát cánh cùng nhau, chiến đấu cùng nhau và ra sân để làm hết sức mình".

Brad Tapp cũng cho rằng sức mạnh của Malaysia tại FIFA ASEAN Cup không chỉ nằm ở những cầu thủ tấn công nhận được nhiều sự chú ý như Arif Aiman.

"Những cầu thủ đó thực sự là những ngôi sao. Có rất nhiều cầu thủ nhận được sự chú ý, chẳng hạn như Arif, bởi cậu ấy sở hữu chất lượng rất cao. Nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ không nhận được sự chú ý xứng đáng, dù họ đã nỗ lực rất nhiều trong suốt tuần qua", Brad Tapp nói.

Anh đặc biệt nhấn mạnh những con số Malaysia tạo ra sau vòng bảng: "Tôi nghĩ chúng tôi đã ghi được 9 bàn ở vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở hàng công mà còn ở hàng phòng ngự. Toàn đội, với tư cách một tập thể, đã làm rất tốt cho đến thời điểm này".