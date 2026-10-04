FIFA cảnh báo nóng đội tuyển Việt Nam trước trận đại chiến Malaysia tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup

Trước 2 trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở trận tranh HCĐ.

Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Cả 2 đội đều kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 và phải chuyển mục tiêu sang tấm HCĐ.

Hàng công và hàng thủ đều "sứt mẻ" ít nhiều, HLV Kim Sang-sik sẽ lựa chọn đội hình nào cho trận gặp Malaysia? ẢNH: NGỌC LINH

Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Malaysia thậm chí tạo nên chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng vẫn chưa đủ giúp họ giành ngôi đầu bảng. Malaysia kết thúc vòng bảng cùng 7 điểm và hiệu số +9 như Indonesia, nhưng đội chủ nhà giành quyền vào chung kết nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

FIFA nhấn mạnh việc đội tuyển Malaysia hoàn tất vòng bảng với thành tích bất bại và không để thủng lưới bàn nào là minh chứng cho sức mạnh của đội bóng này và việc họ không giành quyền vào chơi trận chung kết chỉ là do thiếu một chút may mắn.

HLV Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam: 'Chúng tôi có thể đánh bại những đội mạnh nhất'

Điều đó cũng cho thấy thử thách đang chờ đợi hàng công đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự chưa nhận bàn thua nào tại vòng bảng.

FIFA: Đội tuyển Việt Nam có thể bước vào trận đấu với tâm lý tích cực

Hành trình của đội tuyển Việt Nam lại diễn ra theo một kịch bản khác. FIFA nhận định thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 cuối cùng đã khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Đình Bắc và Minh Hoàng có thể sẽ cùng nhau xuất phát ở trận gặp Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng ở 2 trận còn lại trước Philippines và Pakistan. Đáng chú ý, ở lượt cuối gặp Pakistan, đội tuyển Việt Nam từng bị dẫn trước nhưng đã ngược dòng giành chiến thắng 4-2 để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2. Và chiến thắng này có thể giúp đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại giải với một tâm lý tích cực hơn.

FIFA nhận định chung kết Indonesia - Thái Lan

Sau trận Việt Nam - Malaysia, Indonesia và Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết lúc 20 giờ cùng ngày 5.10 trên sân Gelora Bung Karno.

Theo FIFA, 2 thế lực của bóng đá Đông Nam Á đã giành vé vào chung kết theo những cách rất khác nhau. Indonesia phải chờ đến lượt trận cuối và chiến thắng 9-2 trước Bangladesh mới giành quyền đi tiếp. Cơn mưa bàn thắng này đồng thời giúp Garuda trở thành đội ghi nhiều bàn nhất vòng bảng.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sớm giành vé vào chung kết sau những chiến thắng trước Pakistan và đội tuyển Việt Nam. Khi đã chắc suất đi tiếp, "Voi chiến" xoay tua mạnh đội hình và để thua Philippines 1-2 ở lượt cuối.

FIFA cũng chỉ ra màn đối đầu đáng chú ý giữa Calvin Verdonk của Indonesia và Sarach Yooyen bên phía Thái Lan. Verdonk được đánh giá cao nhờ sự điềm tĩnh, kinh nghiệm cùng khả năng đóng góp cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, kinh nghiệm, khả năng phân phối bóng và sự bình tĩnh của Sarach có thể đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành của Thái Lan.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn