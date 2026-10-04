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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nhận định đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tranh hạng ba: Thế trận khó khăn, ngôi sao lên tiếng

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ phải trải qua một thế trận không hề dễ dàng trước Malaysia và cần đến sự tỏa sáng của Đình Bắc để chiến thắng.

    Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang đứng trước không ít thử thách trước khi trận đấu diễn ra. Việc Việt Anh dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân khiến chất lượng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, Malaysia bước vào trận đấu này với phong độ cao hơn hẳn so với những gì họ thể hiện ở ASEAN Cup 2026 trước đó, hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng, các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với những đợt tấn công nguy hiểm từ đối thủ, trước khi thủ thành Lê Giang Patrik có thể phải một lần vào lưới nhặt bóng.

    Đây rõ ràng là một bài toán không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik, khi ông vừa phải tìm phương án bù đắp cho sự thiếu hụt ở hàng thủ, vừa phải tính toán sao cho đội tuyển Việt Nam không bị cuốn vào thế trận đôi công sòng phẳng trước một đối thủ đang lên tinh thần. Rất có thể, Nguyễn Adou Minh sẽ sắm vai trò trụ cột hàng thủ thay Việt Anh.

    Nhận định đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tranh hạng ba: Thế trận khó khăn, ngôi sao lên tiếng- Ảnh 1.

    Đình Bắc đang "vào phom" và sẽ tiếp tục tỏa sáng

    ẢNH: NGỌC LINH

    Ở hàng công, mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn về Đình Bắc - cái tên đang chơi với phong độ cao nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trong tổng số 5 bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được tại giải, riêng Đình Bắc đã trực tiếp tham gia vào 4 bàn, với 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Những con số ấy đủ để khẳng định Đình Bắc chính là nhân tố nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này.

    Vai trò của Đình Bắc càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh hàng công đội tuyển Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về nhân sự. Hoàng Hên và Xuân Son đều đang dính chấn thương, Williams Minh Hoàng vẫn còn non kinh nghiệm, trong khi Tài Lộc lại chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất một phần vì thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục. Trong hoàn cảnh ấy, Đình Bắc gần như chắc chắn sẽ tiếp tục là ngòi nổ chính, là ngôi sao được kỳ vọng lên tiếng để giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua thế trận khó khăn.

    Cơ hội để Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng cũng được dự báo sẽ rộng mở hơn, khi Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long nhiều khả năng sẽ cùng nhau đảm nhiệm khu trung tuyến. Sự kết hợp của cặp tiền vệ này hứa hẹn mang đến nguồn cung cấp bóng dồi dào và chất lượng hơn cho Đình Bắc, qua đó giúp cầu thủ người Nghệ An có thêm nhiều cơ hội để thể hiện khả năng dứt điểm cũng như những pha xử lý bóng sắc sảo của mình.

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