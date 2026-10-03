Đội tuyển Việt Nam may mắn còn có Đình Bắc

T HỬ NGHIỆM BẤT THÀNH

Bước vào cuộc đối đầu với Pakistan hôm qua 2.10 ở lượt trận cuối bảng B - hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chơi chung kết. Mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành một kết quả thuận lợi để giữ chắc vị trí nhì bảng, qua đó ghi tên vào trận tranh hạng 3. Đối thủ Pakistan kém VN gần 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 197 so với hạng 100). Chỉ cần một kết quả hòa là đủ đi tiếp, HLV Kim Sang-sik có lý do chính đáng để đưa ra những thử nghiệm về cả nhân sự lẫn chiến thuật.

Ở khu vực giữa sân, thủ quân Nguyễn Hoàng Đức trở lại đội hình xuất phát trong vai trò lùi sâu khi được xếp đá cặp cùng Đỗ Hoàng Hên. Trên hàng công, thuyền trưởng người Hàn Quốc trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng đá trung phong từ đầu, trong khi Nguyễn Đình Bắc được cất trên băng ghế dự bị.

Đình Bắc mang đến năng lượng tích cực cho lối chơi của đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên đã không diễn ra như tính toán. Dư âm từ trận thua Thái Lan ở lượt đấu trước dường như vẫn đè nặng lên tâm lý của các cầu thủ VN. Đội bóng sao vàng nhập cuộc uể oải, cả về mặt tinh thần chiến đấu lẫn chuyên môn. Sự xuất hiện của Hoàng Đức giúp đội tuyển VN cầm bóng tốt hơn ở khu vực trung tuyến, nhưng các đường triển khai lên phía trên lại tỏ ra chậm chạp, thiếu mạch lạc và đột biến. Các nhân tố nhập tịch và Việt kiều như Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh và Williams Minh Hoàng đều chơi dưới sức.

Một nguyên nhân khác khiến đội tuyển VN lúng túng đến từ sự chủ động của đối thủ. Khác với dự đoán Pakistan sẽ dựng "xe buýt" phòng ngự co cụm, đội bóng Nam Á lại nhập cuộc với tâm lý thoải mái. Họ sẵn sàng dâng cao, chơi sòng phẳng với VN. Kịch bản nằm ngoài dự tính khiến các cầu thủ VN bất ngờ và thi đấu chệch choạc. Lối chơi thiếu năng lượng, có phần chủ quan khiến đội tuyển VN phải trả giá. Phút 31, xuất phát từ một đường chuyền mất tập trung ngay trước khu vực vòng cấm, Mohid Ullah đã tận dụng "món quà" để đưa Pakistan vươn lên dẫn trước 1-0.

L ỘT XÁC TRONG HIỆP 2

Trong bối cảnh chân sút Nguyễn Xuân Son vắng mặt, hàng công của đội tuyển VN vốn đã thiếu đi một điểm tựa uy hiếp vòng cấm đối phương. Màn thể hiện mờ nhạt trong hiệp 1 càng chỉ ra rằng, Nguyễn Đình Bắc lúc này đã trở thành nhân tố trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ tấn công của HLV Kim Sang-sik. Nhận thấy bế tắc, ngay đầu hiệp 2, ông Kim tung Đình Bắc vào sân. Sự điều chỉnh này lập tức tạo nên bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Có Đình Bắc trên sân, mặt trận tấn công của đội tuyển VN như được thổi một luồng sinh khí mới. Bằng tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và sự tự tin trong các tình huống 1 đấu 1, tiền đạo gốc Nghệ An liên tục quấy phá bên hành lang cánh trái và làm chao đảo hàng phòng ngự Pakistan. Sự nguy hiểm của chân sút sinh năm 2004 buộc đối phương phải cắt cử người theo kèm, mở ra nhiều không gian cho các vệ tinh xung quanh dâng cao phối hợp. Đội tuyển VN từ đó chơi khởi sắc và ngược dòng thắng Pakistan 4-2. Trong trận này, Đình Bắc dù vào sân từ hiệp 2 nhưng trực tiếp in dấu giày trong 3 pha lập công. Tiền đạo 22 tuổi đóng góp 2 pha kiến tạo cho Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng ghi bàn, và 1 lần trực tiếp chọc thủng lưới đối phương.

Màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu cho thấy đẳng cấp của đội tuyển VN vẫn vượt trội so với Pakistan khi thi đấu đúng sức và quyết tâm. Tuy nhiên, việc thi đấu bế tắc trong hiệp 1 trước đối thủ kém xa về thứ hạng như Pakistan vẫn là vấn đề đáng suy ngẫm.

Chiến thắng trước Pakistan giúp đội tuyển VN cán đích bảng B - hạng 1 với vị trí thứ nhì. Thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt ở trận tranh hạng 3 và sẽ chạm trán Malaysia vào ngày 5.10.