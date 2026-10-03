Lại bị cơn bão chấn thương hoành hành, đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Malaysia?

Bão chấn thương ở đội tuyển Việt Nam

Khi giải đấu chưa diễn ra, hàng loạt cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam phải xin rút lui không dự FIFA ASEAN Cup vì chấn thương như Văn Vĩ, Quang Hải, Thành Chung, trong khi Hoàng Đức chưa bình phục hẳn chấn thương mà anh gặp trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Vào giải, lại thêm một số cầu thủ tiếp tục rời đội vì chấn thương và lý do gia đình như Xuân Son và Gia Hưng. Đến trận cuối vòng bảng gặp Pakistan diễn ra chiều 2.10, đến lượt trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên lần lượt rời sân vì chấn thương. Theo thông tin từ ban huấn luyện, chấn thương của cả hai cần thêm thời gian theo dõi và nghỉ ngơi. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khả năng họ không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng gặp Malaysia vào ngày 5.10.

Hoàng Hên rời sân vì dính chấn thương Ảnh: Ngọc Linh

Tính đến lúc này, trong tay HLV Kim Sang-sik chỉ còn lại 3 tiền đạo thực sự lành lặn là Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Hai Long, trong đó Hai Long thực chất là một tiền vệ. Người còn lại là tiền đạo nhập tịch Tài Lộc cũng có vấn đề về phong độ sau chấn thương không thể ra sân 2 trận đầu ở V-League 2026 - 2027.

Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức vẫn phải nén đau ra sân gánh vác tuyến giữa quá mỏng manh, vì chỉ còn anh và Thành Long đá tiền vệ giữa đúng nghĩa. Trong trận gặp Pakistan, ông Kim kéo Hoàng Hên về đá cặp với Hoàng Đức, nhưng sau khi Hoàng Hên dính chấn thương và Hoàng Đức đã quá mệt, ông buộc phải đưa trung vệ Nhật Minh vào đá thay. Ở vị trí trái sở trường, dễ hiểu Nhật Minh mắc sai lầm dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số 2-3 của đối thủ.

Ở hàng thủ, sau khi trung vệ Việt Anh bị chấn thương, HLV Kim Sang-sik cũng chỉ có 4 trung vệ sẵn sàng cho trận gặp Malaysia sắp tới là Ngọc Bảo, Xuân Mạnh, Adou Minh và Nhật Minh. Đáng lo là cả 4 cầu thủ này đều hạn chế về thể hình khi có chiều cào chỉ từ 1,78 m trở xuống, trong khi hàng tiền đạo Malaysia đều là những cầu thủ nhập tịch có sức mạnh và thể hình vượt trội.

Khó cho HLV Kim Sang-sik

Không chỉ mất người, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam còn tỏ ra mệt mỏi vì bị quá tải sau khi cày ải liên tục 2 giải đấu lớn cùng những giải đấu khắc nghiệt trong màu áo CLB. Trong hiệp 1, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik như đeo chì ở chân, khi di chuyển nặng nhọc và thiếu thanh thoát. Rõ ràng mật độ 3 ngày/trận tại FIFA ASEAN Cup đã bào mòn không ít thể lực của các cầu thủ, và chính điều này đã dẫn đến những chấn thương trên.

Hoàng Đức vẫn phải cày ải liên tục dù chưa bình phục hẳn chấn thương Ảnh: Ngọc Linh

Mệt mỏi nhất chính là các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội, đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất, khi họ phải thi đấu 4 giải liên tục là ASEAN Cup, AFC Champions League Elite, V-League và FIFA ASEAN Cup trong vòng 2 tháng. Sau khi trận gặp Malaysia kết thúc, về nước họ phải bắt tay chuẩn bị cho trận gặp Kashima (Nhật) vào ngày 13.10 ở AFC Champions League Elite. Sau đó, ngày 18.10 họ quay lại V-League đại chiến với CLB Hà Nội. Một lịch thi đấu quá căng với các cầu thủ!

Với lực lượng cầu thủ còn lại, HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận gặp Malaysia vào ngày 5.10, bởi đối thủ không còn giống đội từng thất bại cả 2 trận ở bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8 vừa rồi. Giờ đây, với rất nhiều cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia có lối chơi đầy sức mạnh và sắc bén. Chính đội chủ nhà Indonesia với đội hình toàn cầu thủ nhập tịch suýt phải nếm trái đắng trước các cầu thủ Malaysia và chỉ thủ hòa may mắn trong thế trận chỉ còn 10 người trên sân.

Với thể lực và lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, khó khăn đang bủa vây thầy trò HLV Kim Sang-sik.