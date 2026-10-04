Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam vs Malaysia mới nhất: Giờ đẹp, xem kênh nào?

Màn đối đầu đầy duyên nợ

Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5.10 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

Khung giờ thi đấu này được đánh giá là rất thuận lợi cho khán giả trong nước theo dõi và tiếp sức cho đội bóng sao vàng. Để đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên nền tảng FPT Play, TV360, MyTV.

Đội tuyển Việt Nam (phải) có thành tích đối đầu toàn thắng trước Malaysia trong năm 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng Malaysia trong năm 2026

Cuộc đọ sức tại Jakarta lần này đánh dấu màn chạm trán thứ ba liên tiếp giữa Việt Nam và Malaysia chỉ tính riêng trong năm 2026. Ở ba lần chạm trán gần nhất thuộc các đấu trường khu vực và châu lục, đội tuyển Việt Nam luôn nắm thế chủ động và gặt hái kết quả thuận lợi nhờ lối chơi linh hoạt cùng khả năng chớp thời cơ nhạy bén.

Dù lỡ hẹn với trận chung kết một cách tiếc nuối, thầy trò đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Trước khi bước vào trận tranh hạng ba, thầy trò ông Kim đã có màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đội tuyển Pakistan với tỷ số 4-2.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia bước vào trận tranh hạng ba với gánh nặng tâm lý không nhỏ. Việc mất vé vào chơi trận chung kết hạng 1 FIFA ASEAN Cup khiến "Hổ Mã Lai" đối mặt với nhiều áp lực từ truyền thông và người hâm mộ. Do đó, cuộc so tài với Việt Nam được xem là cơ hội để họ gỡ gạc danh dự.

Với tâm lý thoải mái hơn cùng ưu thế từ thành tích đối đầu gần đây, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt thế trận, tận dụng hiệu quả các sơ hở ở hàng thủ đối phương để giành thắng lợi thuyết phục và khép lại hành trình bằng một kết quả tốt.