Nếu vắng Bùi Hoàng Việt Anh, hàng thủ đội tuyển Việt Nam đối phó với Malaysia thế nào?

Khác biệt về thể hình giữa 2 đội

Điểm đáng chú ý, Malaysia sở hữu khá nhiều tiền đạo có thể hình, thể lực tốt. Như Fergus Tierney (1,86 m, gốc Scotland), Paulo Josue (1,83 m, gốc Brazil), Bergson da Silva (1,80 m, gốc Brazil), Pavithran Gunalan (1,80 m). Những cầu thủ này giúp cho lối chơi thiên về bóng bổng và bóng dài sở trường của đội tuyển Malaysia có cơ hội phát huy tác dụng.

Trung vệ Việt Anh có nguy cơ vắng mặt trong trận đấu với Malaysia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trái ngược với hàng tấn công cao lớn của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya, hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 khá thấp. Chúng ta chỉ có 1 hậu vệ cao trên 1,80 m, đó là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1,85 m). Anh chơi ổn định nhất hàng thủ đội tuyển Việt Nam từ đầu giải đến giờ.

Thế nhưng, Việt Anh bị chấn thương đùi trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan hôm 2.10. Khả năng ra sân của trung vệ này ở trận đấu với Malaysia vào ngày 5.10 tới đây bị bỏ ngỏ. Nếu Việt Anh không thi đấu, HLV Kim Sang-sik sẽ phải đau đầu tính toán phương án "trám" vị trí của trung vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Tìm sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống phòng ngự

Ở trận gặp Pakistan hôm 2.10, sau khi Việt Anh rời sân, người trực tiếp vào thay cầu thủ này trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh. Ngặt nỗi, Adou Minh hiện không có khả năng chỉ huy hàng hậu vệ giống Việt Anh. Nguyên nhân đầu tiên liên quan đến vấn đề chuyên môn, Adou Minh không đọc tình huống nhanh và chuẩn xác giống người đồng đội ở CLB CAHN. Nguyên nhân thứ hai ở chỗ Adou Minh là tân binh ở đội tuyển quốc gia, anh chưa có uy tín lớn với các cầu thủ xung quanh mình giống như Việt Anh đang có, nên khó giữ vai trò chỉ huy cầu thủ khác.

Các tiền vệ trung tâm cần hỗ trợ tốt hơn cho các trung vệ Ảnh: Ngọc Linh

Đấy là lý do mà sau khi Adou Minh vào sân thay Việt Anh, HLV Kim Sang-sik phải điều Phạm Xuân Mạnh vào chơi ở trung tâm hàng hậu vệ, còn Adou Minh đá vị trí trung vệ lệch trái của chính Xuân Mạnh trước đó. Người chơi ở vị trí trung vệ lệch trái là Lê Ngọc Bảo. Nhiều khả năng bộ 3 trung vệ này sẽ thi đấu ở các vị trí như trên trong trận đấu với Malaysia, trong trường hợp Việt Anh không thể thi đấu.

Nhưng nếu chỉ có bộ 3 trung vệ này làm nhiệm vụ ngăn cản các tiền đạo của Malaysia thì e rằng hơi quá sức với họ. Nhất là trong việc ngăn cản dàn cầu thủ nhập tịch cao lớn, mạnh mẽ của đối phương trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần có thêm sự hỗ trợ của các hậu vệ biên, trong việc hạn chế ngay từ đầu các pha tạt bóng bổng của đối thủ.

Các trung vệ của chúng ta cần có thêm sự hỗ trợ từ tuyến hai của các tiền vệ trung tâm. Các tiền vệ trung tâm sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa, tránh để cho các tiền đạo của Malaysia áp sát khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam rồi dứt điểm. Ở cuối trận gặp Pakistan, HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm trung vệ Nhật Minh ở vị trí này. Có khả năng ở trận đấu với Malaysia, khi cần tăng cường năng lực phòng ngự từ xa cho toàn đội, HLV Kim Sang-sik sẽ tung Nhật Minh vào thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ.