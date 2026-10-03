HLV Kim Sang-sik chỉ hài lòng với hiệp 2 trận Việt Nam thắng ngược Pakistan

Nhìn lại cả trận đấu, có thể thấy rõ các pha bóng xuất phát từ cánh trái chính là nguồn cơn tạo ra khác biệt lớn nhất cho đội tuyển VN. Cao Pendant Quang Vinh vẫn đang chơi tốt ở vị trí này, nhưng khi HLV Kim Sang-sik tung Tuấn Tài vào sân từ đầu hiệp 2 để tăng sức tấn công, hiệu quả đến gần như ngay lập tức: Đường chọc khe của Tuấn Tài từ cánh trái giúp Hai Long thoải mái cứa lòng gỡ hòa 1-1.

Đáng chú ý hơn, khi Đình Bắc được tung vào sân, cánh trái của đội tuyển VN lại tiếp tục gây ra sóng gió cho Pakistan. Cầu thủ mang áo số 9 có 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, tất cả đều bắt nguồn từ các pha xử lý bên cánh trái: Đường chuyền ngược giúp Hoàng Đức nâng tỷ số lên 2-1, pha tự mình bứt tốc dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1, và đường kiến tạo giúp Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 4-2.

HLV Kim Sang-sik lo lắng thể lực của học trò cho trận tranh hạng 3 ẢNH: NGỌC LINH

Sự nguy hiểm ấy khiến đích thân HLV Pakistan, ông Nolberto Solano, phải thừa nhận trong họp báo: "Khi cầu thủ số 9 vào sân, tôi biết mọi rắc rối sẽ xảy ra vì cậu ấy có thể gây ra rất nhiều vấn đề ở hành lang cánh phải (tức cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển VN)".

Về phía mình, HLV Kim Sang-sik cũng tỏ ra vui vẻ: "Sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp 2. Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn". Với hiệu quả đã được chứng minh, nhiều khả năng cánh trái sẽ tiếp tục là vũ khí được đội tuyển VN ưu tiên khai thác ở trận tranh hạng 3 với Malaysia.

HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến đội tuyển VN chơi không tốt trong hiệp 1: "Hôm nay thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu".

Nhìn về trận đấu với Malaysia, ông cũng lo lắng về vấn đề thể lực: "Chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn đối với cả đội, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ".

Vấn đề hồi phục, lực lượng cũng là bài toán khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu. Trong trận gặp Pakistan, cả Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Hên đều phải rời sân do chấn thương cơ ở hiệp 2, khiến cả 2 đứng trước nguy cơ lỡ hẹn trận tranh hạng 3. Đây là tổn thất lớn, khi Việt Anh là mắt xích quan trọng ở hàng thủ, còn Hoàng Hên là nhân tố sáng tạo nơi hàng công.

Những tổn thất mới này tiếp tục khiến lực lượng đội tuyển VN mỏng dần, nối dài danh sách vắng mặt trước đó: Xuân Son vẫn đang điều trị chấn thương tại nhà, còn Phạm Gia Hưng đã về nước từ sớm để lo chuyện gia đình. HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ tiếp tục cân nhắc lực lượng, trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều, để chuẩn bị cho trận tranh hạng 3, trận đấu mà ông khẳng định sẽ được cả đội tiếp cận với tâm thế của một trận chung kết.



