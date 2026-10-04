Đội tuyển Malaysia thay đổi đáng kinh ngạc, trận tái đấu Việt Nam hay gấp bội ASEAN Cup

Thêm cầu thủ nhập tịch

5 sự tăng cường đáng kể nhất của đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026, so với ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8, có trung vệ Bradley Tapp (25 tuổi, cao 1,83 m, sinh ra ở Úc), tiền vệ cánh Manuel Hidalgo (27 tuổi, cao 1,64 m, sinh ra ở Argentina), tiền vệ Hong Wan (26 tuổi, sinh ra ở Anh), tiền đạo Bergson da Silva (35 tuổi, cao 1,80 m, gốc Brazil) và tiền đạo Fergus Tierney (23 tuổi, cao 1,86 m, gốc Scotland). Toàn bộ 5 người này đều là cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) thay đổi so với ASEAN Ciup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Sức mạnh của đội tuyển Malaysia tại giải năm nay chủ yếu dựa trên những cầu thủ nhập tịch vừa nêu. Trong số đó, Bergson da Silva hiện ghi được 4 bàn thắng, là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 2 kể từ đầu giải, chỉ xếp sau tiền đạo trẻ Mitchell Baker của Indonesia (5 bàn). Riêng ở trận đấu với Singapore ở cuối vòng bảng, Bergson lập được hattrick.

Malaysia cũng bất bại ở vòng đấu bảng, họ thắng 2 trận (3-0 trước Bangladesh và 6-0 trước Singapore), hòa 1 trận (0-0 trước chủ nhà Indonesia). Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya chỉ mất vé dự trận chung kết do kém đội đầu bảng A nhóm Division 1 số bàn thắng ghi được (2 đội Indonesia và Malaysia cùng điểm, cùng kết quả đối đầu trực tiếp, cùng hiệu số bàn thắng bại, chỉ khác ở số bàn thắng mà đôi bên ghi được: Indonesia có hiệu số 11-2, Malaysia có hiệu số 9-0).

Đối thủ mạnh lên, đội tuyển Việt Nam sứt mẻ nhân sự

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia tại ASEAN Cup 2026, ở cả 2 lượt trận bán kết, với cùng tỷ số 2-0. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chân sút từng ghi được 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia ở bán kết ASEAN Cup là Nguyễn Xuân Son hiện đã rời đội tuyển Việt Nam, do chấn thương.

Dion Cools (21) là gương mặt rất đáng chú ý của Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Malaysia đang mạnh lên, trong khi đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu yếu đi, vì nhiều trụ cột gặp vấn đề. Quang Hải, Thành Chung chấn thương trước FIFA ASEAN Cup. Xuân Son, Gia Hưng rời đội trong quá trình FIFA ASEAN Cup diễn ra, còn Việt Anh, Hoàng Hên chấn thương mới đau, không thi đấu ở trận đấu tới Chính vì thế, cục diện của trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup vào ngày 5.10 tới đây có thể sẽ khác so với các trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á vừa rồi.

Lẽ ra đội tuyển Malaysia còn đáng gờm hơn nữa, nếu họ có sự phục vụ của hậu vệ cánh Dion Cools, người đang thi đấu cho CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Đây là hậu vệ cánh có lối chơi mạnh mẽ, khôn ngoan và đa năng (anh có thể đá được cánh trái lẫn cánh phải). Dù vậy, chiều 3.10, phía Malaysia bất ngờ cho biết Dion Cools sẽ rời đội tuyển vì lý do cá nhân. Đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik nhờ đó mà vơi bớt 1 mối lo ở 2 biên.