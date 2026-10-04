HLV Tan Cheng Hoe bất ngờ trả lời báo chí Việt Nam, quả quyết Malaysia sẽ thắng trận tranh HCĐ

Trả lời báo chí vào chiều 4.10 trước buổi tập của Malaysia chiều 4.10, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia tôn trọng đội tuyển Việt Nam, nhưng bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin sau những màn trình diễn tích cực tại FIFA ASEAN Cup.

Nhà cầm quân của Malaysia cho biết toàn đội muốn khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả tốt: "Ngày mai là trận play-off tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup. Tất nhiên, với tư cách HLV và một tập thể, chúng tôi muốn đạt được điều gì đó. Chúng tôi muốn thi đấu tốt và tiếp tục duy trì những điều tích cực", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Ông Tan trả lời phỏng vấn báo chí trước trận tranh HCĐ ẢNH: NGỌC LINH

'Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á'

Dù đặt mục tiêu chiến thắng, HLV Tan Cheng Hoe dành sự tôn trọng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam đến giải với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á".

HLV Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam: 'Chúng tôi có thể đánh bại những đội mạnh nhất'

Tuy nhiên, theo HLV Tan Cheng Hoe, những gì diễn ra trong quá khứ không quyết định cuộc đối đầu sắp tới: "Trận đấu ngày mai thuộc một giải đấu khác và sẽ là một cuộc chơi khác. Hy vọng chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Toàn đội đang có tâm trạng, bầu không khí và tinh thần tốt để đối đầu Việt Nam".

HLV Tan Cheng Hoe tự tin trước cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ ẢNH: NGỌC LINH

Một trong những vấn đề Malaysia phải giải quyết trước trận tranh HCĐ là thể lực. Giống đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Malaysia vừa trải qua lịch thi đấu dày ở vòng bảng.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Các cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau 3 trận đấu khó khăn. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho quá trình hồi phục. Đồng thời, các cầu thủ cũng cần duy trì trạng thái tốt và sự tập trung cho trận đấu ngày mai".

Malaysia tự tin có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam

Khi được hỏi liệu việc đội tuyển Việt Nam để thủng lưới trước Thái Lan và nhận 2 bàn thua trước Pakistan có tiếp thêm niềm tin cho Malaysia hay không, HLV Tan Cheng Hoe trả lời thẳng thắn.

"Với tư cách HLV, tôi cảm thấy tự tin. Chúng tôi cảm thấy đội bóng đang thi đấu tốt", ông nói.

Dù vậy, nhà cầm quân Malaysia đặc biệt lưu ý đến tốc độ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam: "Chúng tôi biết Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh và chơi với tốc độ cao. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ có thể kiểm soát trận đấu", HLV Tan Cheng Hoe nhận định.

Việt Nam - Malaysia tranh HCĐ Cuộc đấu giờ đã rất khác

Theo ông, điều quan trọng với Malaysia là phải tận dụng được những cơ hội tạo ra trước khung thành đội tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi phải tận dụng những cơ hội trước khung thành. Tất nhiên, chúng tôi cần phải rất sắc bén, không chỉ riêng khi đối đầu Việt Nam. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì cách chơi của mình", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 vào lúc 16 giờ ngày 5.10. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia sẽ tranh ngôi vô địch vào lúc 20 giờ cùng ngày.

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