Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng trao thưởng cho U.23 Hàn Quốc vô địch ASIAD 2026

4 lần liên tiếp vô địch

Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 20 diễn ra tại Toyota Stadium vào tối 3.10 là màn so tài giữa đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc và chủ nhà U.23 Nhật Bản. Trước sự cổ vũ của hơn 30.000 khán giả, hai đội tạo nên cuộc tranh tài quyết liệt. Trong đó, U.23 Nhật Bản có nhiều thời điểm kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng xứ kim chi đã tạo nên khác biệt.

Phút 61, Eom Ji-sung tung cú dứt điểm chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. U.23 Hàn Quốc bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến hết trận, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở môn bóng đá nam ASIAD.

U.23 Hàn Quốc lần thứ 4 liên tiếp vô địch ASIAD, kể từ năm 2014 ẢNH: KFA

Với chiến thắng này, U.23 Hàn Quốc giành HCV ASIAD thứ tư liên tiếp, sau các lần đăng quang vào các năm 2014, 2018 và 2022. Đáng chú ý, trong hành trình giành 4 HCV liên tiếp, đội bóng xứ kim chi đã ba lần đánh bại U.23 Nhật Bản trong trận chung kết, lần lượt vào các năm 2018, 2022 và 2026.

Đây là huy chương vàng thứ 7 của bóng đá nam Hàn Quốc tại ASIAD, tiếp tục củng cố vị thế của đội tuyển này trong lịch sử môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á.

Chủ tịch VFF dự lễ trao thưởng

Trên cương vị Trưởng ban Điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tham dự lễ trao huy chương cho các thành viên đội tuyển U.23 Hàn Quốc. Việc được AFC giao trọng trách điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 tiếp tục khẳng định uy tín và kinh nghiệm của Chủ tịch VFF trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu bóng đá cấp châu lục. Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn từng đảm nhiệm vai trò liên quan đến công tác điều hành bóng đá tại ASIAD 2014 và ASIAD 2022.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - Trưởng ban Điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026, cùng trao giải cho đội vô địch U.23 Hàn Quốc ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF (thứ ba từ trái) sang và các quan chức bóng đá tại lễ trao giải môn bóng đá nam tại ASIAD 20 ẢNH: VFF

ASIAD 2026 khép lại với một kỳ đại hội thành công về chuyên môn đối với bóng đá nam, trong đó U.23 Hàn Quốc tiếp tục ghi dấu ấn bằng chức vô địch thứ tư liên tiếp, còn U.23 Nhật Bản giành huy chương bạc trên sân nhà.

Tại kỳ đại hội này, đội tuyển U.23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U.23 Hàn Quốc khi để thua 0-4 tại tứ kết. Dù dừng bước ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là vượt qua vòng bảng, đồng thời ASIAD 2026 cũng là dịp để đội tuyển tiếp tục rà soát, thử nghiệm lực lượng, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.