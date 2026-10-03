Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Đội tuyển cầu mây nữ tái đấu Thái Lan, tranh HCV

Đội tuyển cầu mây Việt Nam sẵn sàng cho chung kết với Thái Lan

Sau tấm HCV ở nội dung đôi nữ, đội tuyển cầu mây Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người nhằm lặp lại thành tích từng làm được 20 năm trước, tại ASIAD 2026 tại Doha (Qatar).

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng) tái đấu Thái Lan ở trận tranh HCV đồng đội nữ 4 người tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam toàn thắng trước Ấn Độ, Thái Lan, Philippines với cùng tỷ số 2-0. Vào bán kết với vị trí nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết.

Từng đánh bại Thái Lan ở vòng bảng nhưng tái đấu ở chung kết diễn ra lúc 7 giờ hôm nay được đánh giá không dễ dàng cho Nguyễn Thị Yến cùng các đồng đội. Còn nhớ ở chung kết giải vô địch thế giới King's Cup vào tháng 8, chính Thái Lan đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thể hiện quyết tâm cao độ ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển Thái Lan chắc chắn nắm rõ điểm mạnh, yếu của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị kỹ càng cho trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị nhiều phương án nhân sự lẫn chiến thuật và cả tâm lý để chuẩn bị cho "đại chiến" trước kình địch Thái Lan.

HLV Trần Thị Vui cho biết toàn đội đã rút ra rất nhiều bài học từ lần đối đầu trước mỗi khi gặp Thái Lan và luôn nhắc nhở, động viên nhau. Tùy theo tình hình trận đấu mà ban huấn luyện sẽ có đấu pháp cũng như nhân sự phù hợp. Theo bà Vui, cầu mây 4 người đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các vị trí. Quan trọng nhất là các VĐV phải giữ được sự tập trung, bình tĩnh trong những thời điểm quyết định và hạn chế tối đa những sai sót không đáng có.

Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo được kỳ vọng thi đấu bùng nổ, viết tiếp trang sử vàng cho cầu mây Việt Nam ở ASIAD.

Cũng trong hôm nay, thể thao Việt Nam góp mặt tranh tài ở các môn jujitsu, vật, taekwondo, golf, bóng chuyền nam. Trong đó 2 môn võ là taekwondo, jujitsu cùng môn vật hứa hẹn thi đấu tốt, đoạt thêm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu cuối.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay:











