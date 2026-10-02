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    Thể thaoCác môn khác

    HLV Trần Thị Vui: ‘Cầu mây nữ Việt Nam phải thật tập trung, không được chủ quan khi tái đấu Thái Lan’

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    HLV Trần Thị Vui không giấu được cảm xúc khi đội cầu mây 4 người nữ Việt Nam vào chơi trận chung kết ASIAD 20 và sẽ tái đấu với Thái Lan vào 7 giờ ngày 3.10.

    Cần phải quên ngay trận thắng Thái Lan ở vòng bảng

    Trước trận chung kết gặp lại Thái Lan vào 7 giờ ngày mai 3.10 gặp lại Thái Lan, HLV Trần Thị Vui không giấu được cảm xúc: "Tôi rất vui khi các VĐV đã thể hiện được tinh thần và bản lĩnh thi đấu từ vòng bảng đến bán kết. Tuy nhiên, chúng tôi xác định những trận đấu trước chỉ là từng bước trên hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải nhanh chóng quên kết quả đã qua để tập trung cho trận chung kết".

    Nói về trận thắng Thái Lan ở vòng bảng có ý nghĩa thế nào với đội tuyển, HLV Trần Thị Vui khẳng định: "Đó là một trận đấu rất tốt, giúp các VĐV có thêm sự tự tin, đặc biệt sau thất bại trước Thái Lan tại King's Cup 2026. Nhưng tôi vẫn nhắc các học trò rằng thắng ở vòng bảng không nói lên tất cả. Đối thủ chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị và điều chỉnh cho trận đấu quan trọng nhất".

    HLV Trần Thị Vui: ‘Cầu mây nữ Việt Nam phải thật tập trung, không được chủ quan khi tái đấu Thái Lan’- Ảnh 1.

    Trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Theo bà Vui, Ban huấn luyện đã rút ra rất nhiều bài học từ lần đối đầu trước mỗi khi gặp Thái Lan và luôn nhắc nhở, động viên mọi người. Tùy theo tình hình trận đấu mà Ban huấn luyện sẽ có đấu pháp cũng như nhân sự phù hợp. Theo bà Vui, cầu mây 4 người đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các vị trí. Quan trọng nhất là các VĐV phải giữ được sự tập trung, bình tĩnh trong những thời điểm quyết định và hạn chế tối đa những sai sót không đáng có.

    Đừng biến kỳ vọng thành áp lực

    Nói về áp lực với tư cách nhà đương kim vô địch ASIAD, HLV Trần Thị Vui bộc bạch: "Tôi luôn nhắc các VĐV đừng biến kỳ vọng thành áp lực. Chúng ta đã có sự chuẩn bị trong thời gian dài, vì vậy hãy thi đấu đúng khả năng của mình. Khi bước vào sân, điều quan trọng nhất là tập trung vào từng điểm số, từng tình huống và hỗ trợ nhau. Tôi muốn các em chơi với tinh thần tốt nhất, đoàn kết và tự tin. Không được chủ quan nhưng cũng không được sợ đối thủ. Hãy phát huy những gì đã tập luyện và chiến đấu hết mình đến điểm cuối cùng".

    HLV Trần Thị Vui: ‘Cầu mây nữ Việt Nam phải thật tập trung, không được chủ quan khi tái đấu Thái Lan’- Ảnh 2.

    HLV Trần Thị Vui đang chỉ đạo các học trò

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Thay mặt cho toàn đội, HLV Trần Thị Vui cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển cầu mây những ngày qua. "Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Các VĐV sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất, niềm tin vì màu cờ sắc áo và vì niềm tự hào của đất nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng, dù đối thủ luôn rất đáng ngại, nhưng không gì là không thể. Chỉ còn một trận đấu quyết định, toàn đội sẽ tự tin để mang về niềm vui cho người hâm mộ".

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